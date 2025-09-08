Простой тест, который видит болезнь Альцгеймера за годы до её начала

Болезнь Альцгеймера остаётся одной из самых серьёзных проблем современной медицины. На протяжении десятилетий учёные искали способы обнаружить её до того, как изменения памяти станут необратимыми. Теперь исследователи из Университета Бата и Бристольского университета предложили метод, который может изменить ситуацию.
Речь идёт о Fastball EEG - простом и быстром тесте на мозговые волны. Он способен выявлять нарушения памяти, связанные с болезнью Альцгеймера, за несколько лет до постановки официального диагноза. В отличие от привычных методик, Fastball работает в пассивном режиме, не требует усилий со стороны пациента и может проводиться даже дома.
Эксперименты показали, что этот тест позволяет фиксировать проблемы у людей с лёгкими когнитивными нарушениями — состоянием, которое нередко становится предвестником деменции.
Метод представляет собой трёхминутное ЭЭГ-исследование. Во время процедуры человек смотрит поток изображений, а прибор отслеживает реакцию мозга. При этом от участника не требуется выполнять задания или запоминать детали. Такой формат делает тест более объективным и исключает влияние уровня образования или языковых барьеров.
Fastball основан на проверке памяти узнавания. Он фиксирует бессознательные реакции мозга на знакомые изображения и позволяет оценить именно этот тип памяти, а не внимание или способность к воспроизведению слов.
Современные препараты для лечения болезни Альцгеймера, такие как донанемаб и леканемаб, наиболее эффективны именно на ранних стадиях. Однако в Великобритании каждый третий человек с деменцией не имеет официального диагноза, что ограничивает доступ к терапии и клиническим исследованиям.
Болезнь часто развивается десятилетиями, и первые признаки остаются незамеченными. Поэтому выявление лёгких когнитивных нарушений становится ключевым этапом, позволяющим вовремя вмешаться.
Особое значение имеет то, что Fastball удалось протестировать не только в клиниках, но и в домашних условиях. Это открывает возможности для массового скрининга и регулярного наблюдения с использованием недорогого оборудования. Тест можно проводить в кабинетах врачей общей практики, специализированных центрах или даже дома у пациента.
Подобный формат делает метод удобным и доступным, что особенно важно в условиях роста числа пожилых людей и увеличения случаев деменции.
Исследование показало, что Fastball даёт устойчивые результаты при повторных тестах в течение года. У пожилых людей, у которых впоследствии развилась деменция, показатели изначально были ниже. Это подтверждает прогностическую ценность метода.
Проект поддержан Академией медицинских наук, а также благотворительной организацией BRACE, которая занимается вопросами деменции. Финансирование позволяет развивать технологию и готовить её к более широкому применению.
Fastball объединяет в себе простоту, точность и доступность. Возможность проводить тест за считаные минуты без стресса для пациента делает его важным шагом в борьбе с болезнью Альцгеймера.
Если метод продолжит развиваться, он сможет изменить подход к диагностике, помочь врачам выявлять болезнь раньше и обеспечивать своевременное лечение. Для семей, столкнувшихся с этой болезнью, это означает шанс на более долгую сохранность памяти и качества жизни.
Уточнения
Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).
