Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Верхние шкафы больше не в моде: новое решение, которое делает кухню просторнее
Первая ошибка дня разрушает обмен веществ, и её совершают почти все
Выровняет тело и психику: эта практика идеально подойдёт людям со сколиозом
ФНС не дремлет: Лолита Милявская попала в поле зрения налоговой службы — с чем это связано
Загадка солнечных вспышек решена: новое открытие меняет прогнозы космической погоды
Простое движение, которое мы делаем ежедневно, оказалось мощным щитом от боли в спине
Тушь против ресниц: крошечная ошибка, которая превращает макияж в катастрофу
Маргарита Симоньян идёт на операцию: вот что заставило её прервать молчание о тяжёлой болезни
Часто снятся кошмары? Вот что они могут сигнализировать о вашем здоровье

Простой тест, который видит болезнь Альцгеймера за годы до её начала

4:00
Наука

Болезнь Альцгеймера остаётся одной из самых серьёзных проблем современной медицины. На протяжении десятилетий учёные искали способы обнаружить её до того, как изменения памяти станут необратимыми. Теперь исследователи из Университета Бата и Бристольского университета предложили метод, который может изменить ситуацию.

Врач со стетоскопом и планшетом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Врач со стетоскопом и планшетом

Новый подход к ранней диагностике

Речь идёт о Fastball EEG - простом и быстром тесте на мозговые волны. Он способен выявлять нарушения памяти, связанные с болезнью Альцгеймера, за несколько лет до постановки официального диагноза. В отличие от привычных методик, Fastball работает в пассивном режиме, не требует усилий со стороны пациента и может проводиться даже дома.

Эксперименты показали, что этот тест позволяет фиксировать проблемы у людей с лёгкими когнитивными нарушениями — состоянием, которое нередко становится предвестником деменции.

Как работает Fastball

Метод представляет собой трёхминутное ЭЭГ-исследование. Во время процедуры человек смотрит поток изображений, а прибор отслеживает реакцию мозга. При этом от участника не требуется выполнять задания или запоминать детали. Такой формат делает тест более объективным и исключает влияние уровня образования или языковых барьеров.

Fastball основан на проверке памяти узнавания. Он фиксирует бессознательные реакции мозга на знакомые изображения и позволяет оценить именно этот тип памяти, а не внимание или способность к воспроизведению слов.

Важность раннего выявления

Современные препараты для лечения болезни Альцгеймера, такие как донанемаб и леканемаб, наиболее эффективны именно на ранних стадиях. Однако в Великобритании каждый третий человек с деменцией не имеет официального диагноза, что ограничивает доступ к терапии и клиническим исследованиям.

Болезнь часто развивается десятилетиями, и первые признаки остаются незамеченными. Поэтому выявление лёгких когнитивных нарушений становится ключевым этапом, позволяющим вовремя вмешаться.

Применение вне лабораторий

Особое значение имеет то, что Fastball удалось протестировать не только в клиниках, но и в домашних условиях. Это открывает возможности для массового скрининга и регулярного наблюдения с использованием недорогого оборудования. Тест можно проводить в кабинетах врачей общей практики, специализированных центрах или даже дома у пациента.

Подобный формат делает метод удобным и доступным, что особенно важно в условиях роста числа пожилых людей и увеличения случаев деменции.

Надёжность и перспективы

Исследование показало, что Fastball даёт устойчивые результаты при повторных тестах в течение года. У пожилых людей, у которых впоследствии развилась деменция, показатели изначально были ниже. Это подтверждает прогностическую ценность метода.

Проект поддержан Академией медицинских наук, а также благотворительной организацией BRACE, которая занимается вопросами деменции. Финансирование позволяет развивать технологию и готовить её к более широкому применению.

Новая надежда для пациентов и семей

Fastball объединяет в себе простоту, точность и доступность. Возможность проводить тест за считаные минуты без стресса для пациента делает его важным шагом в борьбе с болезнью Альцгеймера.

Если метод продолжит развиваться, он сможет изменить подход к диагностике, помочь врачам выявлять болезнь раньше и обеспечивать своевременное лечение. Для семей, столкнувшихся с этой болезнью, это означает шанс на более долгую сохранность памяти и качества жизни.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Садоводство, цветоводство
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Последние материалы
Маргарита Симоньян идёт на операцию: вот что заставило её прервать молчание о тяжёлой болезни
Часто снятся кошмары? Вот что они могут сигнализировать о вашем здоровье
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи
Почему убийства в Ираке и Афганистане называли обыденной практикой — признания, от которых стынет кровь
Отказ от проверки алкотестером превращается в приговор: как водители теряют права на ровном месте
Поезд, который везёт не пассажиров, а целую историю: маршрут из Ханоя открывает тайны тысячелетий
Когда рвота у кошки или собаки опасна: советы ветеринаров при внезапной рвоте у питомцев
Минимум усилий — максимум вкуса: эти шоколадные батончики приготовит даже ребёнок
Лидеры стран БРИКС секретно обсудили меры противодействия тарифам США. Что известно?
Трюк для стильных квартир: как сделать розетки невидимыми, не тратясь на ремонт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.