Фитнес-эксперименты: блогеры готовы рисковать ради мгновенных результатов со стероидами

Наука

Стероиды уже давно перестали быть темой кулуарных разговоров в спортзалах. Сегодня их легко встретить в социальных сетях, где фитнес-блогеры и тренеры не только откровенно признаются в их применении, но и делятся собственными схемами. Такая популяризация подталкивает всё больше людей к экспериментам, однако далеко не все осознают риски.

Фото: wikimedia.org by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Исследования показывают: при неправильном применении стероиды могут приводить к тяжёлым сердечно-сосудистым заболеваниям, развитию рака и психическим расстройствам. В редких случаях последствия оказываются смертельными. Проблема усугубляется тем, что долгосрочные наблюдения разрознены, а многие препараты на чёрном рынке содержат примеси или оказываются неправильно дозированными.

Чтобы снизить вред, пользователи сами разрабатывают стратегии — от регулировки дозировок до постцикловой терапии, которая, как считают спортсмены, помогает избежать суицидальных мыслей. Другие используют так называемый "взрывной круиз", стремясь уменьшить нагрузку на организм. Но ни один из этих методов не гарантирует безопасности.

Учёные отмечают: эффективное продвижение более осторожного подхода возможно лишь в сотрудничестве с самими пользователями и влиятельными лицами в фитнес-среде. Осуждение и запреты редко работают. Гораздо полезнее — вовлекать спортсменов в исследования, выявлять реальные стратегии снижения вреда и делиться знаниями внутри сообществ. Такой непредвзятый подход уже доказал эффективность в исследованиях психоделиков и может помочь и здесь.

Стеро́иды — вещества животного или, реже, растительного происхождения, обладающие высокой биологической активностью и содержащие в своём составе стерановый каркас.

