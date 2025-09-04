Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночной холодильный зов: почему аппетит просыпается ровно тогда, когда пора спать
Трагедия в овощном отсеке: как обычный конденсат лишает вас хрустящего салата
Из недостатка — в оружие: странные приёмы кореянок, которые превращают несовершенства в главный плюс
Ремонт и строительство автомобильных дорог: почему заказы сократились на 25%
Ветеринары опускают руки: три болезни собак, перед которыми медицина бессильна
Ковентри побеждает: в Британии нашли место, покорившее путешественников
Фулбоди или сплит: какой вид тренировок выбрать, чтобы шокировать мышцы
Эко-уборка: аллергия отступает, кошелек радуется — откровения клининговой компании
Презираю это в себе: Катя Гордон рассказала, чем недовольна в своей внешности

Катализатор будущего: учёные нашли способ перерабатывать пластиковые отходы в топливо

2:24
Наука

Возможно, уже в ближайшем будущем переработка пластиковых отходов перестанет быть мучительной и затратной. Химики из Северо-Западного университета разработали уникальный процесс, который может полностью исключить трудоёмкую сортировку отходов перед переработкой.

Пластиковые отходы
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/mb-photoarts is licensed under Public domian
Пластиковые отходы

Никель против пластика

Ключ к открытию — недорогой катализатор на основе никеля. Он избирательно расщепляет полиолефины — пластики вроде полиэтилена и полипропилена, на долю которых приходится почти две трети всего мирового производства. Обычно именно эти одноразовые материалы с коротким сроком службы (пакеты, плёнки, контейнеры, бутылки, одноразовая посуда) и создают наибольшие экологические проблемы.

Новый катализатор превращает твёрдые полиолефины в масла и воски, которые затем можно переработать в более ценные продукты: топливо, смазки, свечи. Важный плюс — катализатор можно использовать многократно, и он не боится загрязнений ПВХ, который ранее делал отходы "неперерабатываемыми". Более того, присутствие ПВХ неожиданно усиливает эффективность процесса.

Что не работало раньше

Обычная переработка полиолефинов связана с большими трудностями. Пластики приходится измельчать и плавить, получая низкосортные гранулы. Любое загрязнение пищевыми отходами или другими полимерами портит партию. Другой вариант — пиролиз при температуре 400-700 °C, но он слишком энергозатратен.

Прорывное решение

Учёные сделали ставку на гидрогенолиз — расщепление с помощью водорода и катализатора. В отличие от традиционных дорогих катализаторов из платины или палладия, новый никельорганический катализатор работает при более низкой температуре, меньшем давлении и требует в 10 раз меньше материала, оставаясь при этом в 10 раз эффективнее.

"Одним из главных барьеров всегда была сортировка, наш катализатор делает переработку более практичной и экономичной", — объясняет соавтор исследования Тобин Маркс.

Открытие, опубликованное в Nature Chemistry, может радикально изменить подход к переработке пластика и справиться даже с теми отходами, которые раньше считались обречёнными на свалку.

Уточнения

Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

Ни́кель (химический символ — Ni, от лат. Niccolum) — химический элемент 10-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы восьмой группы, VIIIB), четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 28.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Золотые плоды, которые переживают холод и делают дом теплее
Садоводство, цветоводство
Золотые плоды, которые переживают холод и делают дом теплее
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Наука и техника
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Последние материалы
Презираю это в себе: Катя Гордон рассказала, чем недовольна в своей внешности
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Цифровая амнезия: как гаджеты стирают память быстрее болезней
Овощи-оборотни: сладкая ловушка, из-за которой фигура так и не становится стройной
Нежный омлет, как в ресторане: вот какой секретный ингредиент используют повара
Питомец в переноске, хозяйка с билетом — но именно мяуканье стало самым дорогим звуком поездки
Токийский отель ужасов: гостья нашла под кроватью кошмар, разрушивший её жизнь - Япония небезопасна
Болезнь Паркинсона в легкой дреме: учёные раскрыли скрытый механизм гибели клеток мозга
Необычные приёмы Ксении Собчак: как она заставила протестующего сына слушаться
Экономический компас: куда движется ВВП России? Прогнозы Центробанка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.