Болезнь Паркинсона в легкой дреме: учёные раскрыли скрытый механизм гибели клеток мозга

2:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные выяснили: если дофаминовые нейроны слишком долго находятся в состоянии перевозбуждения, они начинают разрушаться. Именно этот процесс, как показало новое исследование Института Гладстона, может лежать в основе болезни Паркинсона и объяснять гибель уязвимых клеток.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Berkshire Community College Bioscience Image Library, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нейроны

Что происходит с клетками

Нейроны, которые отвечают за плавные и контролируемые движения, при постоянной активации постепенно теряют свои длинные отростки — аксоны, а затем и вовсе погибают. В опытах на мышах учёные добивались хронической стимуляции, добавляя вещество CNO прямо в питьевую воду. Такой метод позволил смоделировать ситуацию, максимально близкую к человеческой патологии.

"В предыдущих исследованиях мы добивались лишь кратковременной активации, но теперь смогли наблюдать постоянное перевозбуждение нейронов — именно то, что, вероятно, происходит у людей", — поясняет аспирантка Катерина Радемахер, первая автор работы.

Почему это важно

Болезнью Паркинсона страдают более 8 миллионов человек в мире. Её главные проявления — тремор, замедленные движения, скованность мышц, нарушение равновесия. Уже давно известно, что при этом заболевании в первую очередь гибнут дофаминовые нейроны в чёрной субстанции мозга. Теперь же стало ясно, что хроническая гиперактивность этих клеток может напрямую приводить к их гибели.

Замкнутый круг

Ученые предполагают, что избыточная активация связана с сочетанием генетических и внешних факторов. Более того, она может запускать порочный круг: гиперактивные клетки уменьшают выработку дофамина, уровень которого становится недостаточным для нормального движения. Оставшиеся нейроны вынуждены работать на пределе — и постепенно тоже разрушаются.

"Главный вопрос в исследовании болезни Паркинсона — почему именно эти клетки наиболее уязвимы. Ответ может помочь найти новые подходы к лечению", — говорит руководитель проекта Кен Накамура.

Шанс на новые терапии

Молекулярный анализ показал: у перегруженных нейронов меняется работа генов, связанных с метаболизмом дофамина и регуляцией кальция. Такие же изменения обнаружены в мозге пациентов на ранних стадиях болезни.

Это открывает путь к новым методам терапии: лекарства или глубокая стимуляция мозга могут помочь восстановить баланс активности и защитить клетки от гибели.

Уточнения

Боле́знь Паркинсо́на (синонимы: идиопатический синдром паркинсонизма, дрожательный паралич) — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы. Относится к дегенеративным заболеваниям экстрапирамидной моторной системы.



Дофами́н (допами́н, DA) — гормон и нейромедиатор. Синтезируется из L-ДОФА. В дальнейшем из дофамина может синтезироваться норадреналин.

