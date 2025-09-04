Крылатый лев Венеции: археологи раскрыли неожиданное прошлое венецианского льва

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Мало кто задумывался, что один из главных символов Венеции — крылатый лев с площади Сан-Марко — вовсе не венецианского происхождения. Новое исследование показало: бронзовая статуя когда-то охраняла гробницу в Китае более тысячи лет назад.

Крылатый лев
Фото: commons.wikimedia.org by G.dallorto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Крылатый лев

Лев, который пришёл по Шёлковому пути

Учёные предполагают, что статуя попала в Италию в XIII веке благодаря Никколо и Маффео Поло - отцу и дяде знаменитого Марко Поло. Путешествуя по Шёлковому пути, они добрались до Китая и могли привезти венецианский символ оттуда.

"Венеция — город, полный тайн, но одна из них раскрыта: "Лев" с площади Сан-Марко — китаец, и он ходил по Шёлковому пути", — отметил археолог Массимо Видале из Падуанского университета.

Тайна бронзы

Чтобы раскрыть происхождение статуи, исследователи проанализировали девять образцов металла с помощью масс-спектрометрии. Сравнение изотопов свинца показало: бронза льва совпадает с рудниками нижнего течения Янцзы. Именно этот регион был важным центром добычи меди, цинка, золота и других руд в древнем Китае.

Восточные черты

Скульптура заметно отличается от привычных средневековых европейских львов XI-XIV веков. По мнению специалистов, её стиль ближе к китайскому искусству эпохи Тан. Так называемые "хранители гробниц" (чжэнмушоу) изображались с львиными мордами, крыльями и даже рогами. На статуе венецианского льва сохранились следы, где, вероятно, когда-то крепились такие элементы.

Символ могущества Венеции

В XIII веке крылатый лев стал гербом Венецианской республики. Его изображение на флаге и в архитектуре символизировало власть города над морем и связь с Евангелием от Марка, покровителем Венеции. Если гипотеза верна, Поло могли отправить в Венецию китайскую статую по частям, а местные мастера уже переделали её в привычный символ.

"Стремясь распространить новый могущественный символ республики, Поло, возможно, дерзко решили переделать скульптуру в правдоподобного (при взгляде издалека) крылатого льва", — говорится в исследовании.

Учёные подчёркивают: это лишь одна из возможных версий, но археометаллургические данные теперь оставляют историкам пищу для новых открытий.

Уточнения

Вене́ция (итал. Venezia МФА: , вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии. Покровителем города считается апостол Марк, евангелист, чьи предполагаемые мощи хранятся здесь же в Соборе Св. Марка, в связи с чем в город всегда приезжало много паломников-христиан со всего мира.

Вели́кий шёлковый путь — караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в Античности и в Средние века. В первую очередь использовался для вывоза шёлка из Китая, с чем и связано его название.  Термин введён немецким географом Фердинандом фон Рихтгофеном в 1877 году.

