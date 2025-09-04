Первичная чёрная дыра — миф или реальность? Телескоп дал ответ

Уникальная чёрная дыра, возникшая, предположительно, в первые мгновения после Большого взрыва, была зафиксирована телескопом "Джеймс Уэбб". Астрономы описывают её как древнюю и почти лишённую окружающего вещества.

Формирование по-новому

Если подтвердится, что это так называемая первичная чёрная дыра — гипотетический объект, предсказанный Стивеном Хокингом, но прежде не обнаруженный, — это открытие радикально изменит наше понимание Вселенной.

Традиционно считалось, что сначала возникли звёзды и галактики, а чёрные дыры сформировались лишь позже, когда массивные звёзды исчерпали свой ресурс и сколлапсировали под действием гравитации.

Однако последние данные, полученные с космического телескопа, указывают на существование гигантской чёрной дыры с минимальным скоплением материи, образовавшимся на заре существования Вселенной. Это противоречит общепринятой хронологии.

По словам профессора Роберто Майолино, космолога из Кембриджского университета и одного из авторов исследования, "эта чёрная дыра практически "голая". Это серьёзный вызов для существующих теорий. Создаётся впечатление, что она сформировалась без сопутствующей галактики".

Спустя десятилетия

Предполагается, что первичные чёрные дыры возникли из-за коллапса плотных и горячих областей в первые доли секунды после Большого взрыва. Согласно этой гипотезе, чёрные дыры различных размеров существовали с самого начала, выступая в роли гравитационных центров, вокруг которых собирались пыль и газ, образуя первые галактики. Хокинг предложил эту теорию в 1970-х годах, но отсутствие доказательств в течение десятилетий сделало её спекулятивной и малоизученной.

Уточнения

