Первичная чёрная дыра — миф или реальность? Телескоп дал ответ

Уникальная чёрная дыра, возникшая, предположительно, в первые мгновения после Большого взрыва, была зафиксирована телескопом "Джеймс Уэбб". Астрономы описывают её как древнюю и почти лишённую окружающего вещества.
Если подтвердится, что это так называемая первичная чёрная дыра — гипотетический объект, предсказанный Стивеном Хокингом, но прежде не обнаруженный, — это открытие радикально изменит наше понимание Вселенной.
Традиционно считалось, что сначала возникли звёзды и галактики, а чёрные дыры сформировались лишь позже, когда массивные звёзды исчерпали свой ресурс и сколлапсировали под действием гравитации.
Однако последние данные, полученные с космического телескопа, указывают на существование гигантской чёрной дыры с минимальным скоплением материи, образовавшимся на заре существования Вселенной. Это противоречит общепринятой хронологии.
По словам профессора Роберто Майолино, космолога из Кембриджского университета и одного из авторов исследования, "эта чёрная дыра практически "голая". Это серьёзный вызов для существующих теорий. Создаётся впечатление, что она сформировалась без сопутствующей галактики".
Предполагается, что первичные чёрные дыры возникли из-за коллапса плотных и горячих областей в первые доли секунды после Большого взрыва. Согласно этой гипотезе, чёрные дыры различных размеров существовали с самого начала, выступая в роли гравитационных центров, вокруг которых собирались пыль и газ, образуя первые галактики. Хокинг предложил эту теорию в 1970-х годах, но отсутствие доказательств в течение десятилетий сделало её спекулятивной и малоизученной.
Уточнения
Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.
