Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Короткие или длинные? Как выбрать идеальную длину штор и не ошибиться
Бьюти-бум: почему все наносят пчелиный яд на лицо и довольны
Простой тест на долголетие: один показатель способен предсказать ваши годы жизни
Загадочная жизнь Гафта: как актёр упал в оркестровую яму и получил помощь от жены Ельцина
Больше, чем просто склад: Ozon запускает мега-проект в Якутии
Кот, который выбрал пивоварню вместо семьи: загадка побега длиной в 50 километров
Кишечник скажет вам спасибо: едим киви каждый день — вот что произойдёт
Острый перец оказался тайным союзником стройности: жгучая специя против жировых ловушек
Уголь в косметике: чёрная магия, которая работает без побочных эффектов

Первичная чёрная дыра — миф или реальность? Телескоп дал ответ

1:56
Наука

Уникальная чёрная дыра, возникшая, предположительно, в первые мгновения после Большого взрыва, была зафиксирована телескопом "Джеймс Уэбб". Астрономы описывают её как древнюю и почти лишённую окружающего вещества.

Чёрная дыра
Фото: Freepik by stockgiu
Чёрная дыра

Формирование по-новому

Если подтвердится, что это так называемая первичная чёрная дыра — гипотетический объект, предсказанный Стивеном Хокингом, но прежде не обнаруженный, — это открытие радикально изменит наше понимание Вселенной.

Традиционно считалось, что сначала возникли звёзды и галактики, а чёрные дыры сформировались лишь позже, когда массивные звёзды исчерпали свой ресурс и сколлапсировали под действием гравитации.

Однако последние данные, полученные с космического телескопа, указывают на существование гигантской чёрной дыры с минимальным скоплением материи, образовавшимся на заре существования Вселенной. Это противоречит общепринятой хронологии.

По словам профессора Роберто Майолино, космолога из Кембриджского университета и одного из авторов исследования, "эта чёрная дыра практически "голая". Это серьёзный вызов для существующих теорий. Создаётся впечатление, что она сформировалась без сопутствующей галактики".

Спустя десятилетия

Предполагается, что первичные чёрные дыры возникли из-за коллапса плотных и горячих областей в первые доли секунды после Большого взрыва. Согласно этой гипотезе, чёрные дыры различных размеров существовали с самого начала, выступая в роли гравитационных центров, вокруг которых собирались пыль и газ, образуя первые галактики. Хокинг предложил эту теорию в 1970-х годах, но отсутствие доказательств в течение десятилетий сделало её спекулятивной и малоизученной.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Самое ленивое лечо — хитрая заготовка, которая сохраняет вкус внутри перца
Еда и рецепты
Самое ленивое лечо — хитрая заготовка, которая сохраняет вкус внутри перца
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Еда и рецепты
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Наука и техника
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Кот, который выбрал пивоварню вместо семьи: загадка побега длиной в 50 километров
Кишечник скажет вам спасибо: едим киви каждый день — вот что произойдёт
Первичная чёрная дыра — миф или реальность? Телескоп дал ответ
Острый перец оказался тайным союзником стройности: жгучая специя против жировых ловушек
Уголь в косметике: чёрная магия, которая работает без побочных эффектов
Селфи на работе может стоить карьеры: почему фото грозит увольнением
Худший аэропорт Европы заставляет терять время и чемоданы: 34 тысячи жалоб за год
Это уже не просто спорткар: гибридный Porsche 911 Turbo обещает разорвать и трек, и рынок
Таймер бессонницы внутри вас: 7 пугающих причин, почему каждую ночь глаза открываются в одно и то же время
Царские замашки Диброва: ведущий рассуждает о прислуге, но его прошлое хранит тайну
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.