Роковая тайна глубин: что скрывали США, финансируя экспедицию к Титанику

Наука

Практически сразу после трагической гибели "Титаника" 15 апреля 1912 года начались обсуждения и планы подъема обломков и тел погибших. Однако из-за технических ограничений в области глубоководных погружений того времени реализация этих планов стала возможной лишь более чем через семь десятилетий.

Титаник
Фото: commons.wikimedia.org by Francis Godolphin Osbourne Stuart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Титаник

Совместная экспедиция

1 сентября 1985 года, всего лишь 40 лет назад, место крушения было обнаружено совместной экспедицией американского океанографа Роберта Балларда, также офицера ВМС, и французского океанографа Жана-Луи Мишеля, о чем сообщила газета The New York Times.

Стоит отметить, что изначально поиски "Титаника" не были основной целью экспедиции. Это была секретная миссия ВМС США по обнаружению обломков двух атомных подводных лодок: USS Scorpion и USS Thresher.

Эта информация оставалась засекреченной до 2008 года, когда Баллард сообщил National Geographic об истинной подоплеке миссии.

Баллард обратился к ВМС США в 1982 году с предложением о финансировании новой подводной технологии, которая позволила бы ему найти "Титаник". ВМС согласились поддержать проект, но с условием, что технология будет сначала использована для исследования затонувших подводных лодок. USS Thresher затонул в апреле 1963 года, а USS Scorpion последовал за ним пять лет спустя, в мае 1968 года. Эти две лодки остаются единственными атомными подводными лодками, потерянными ВМС США, как сообщает Военно-морской институт США.

Завершение миссии

ВМС разрешили Балларду заняться поисками "Титаника" при условии, что после обнаружения подводных лодок у него останется время и что будет подтверждено отсутствие советского участия в их гибели.

Рональд Танман, занимавший в то время должность заместителя начальника военно-морских операций по борьбе с подводными лодками, заявил National Geographic:

"Мы не нашли никаких признаков того, что корабли были потоплены внешним оружием".

За 12 дней до завершения миссии Баллард обнаружил "Титаник", придя к выводу, что корабль разломился надвое и оставил за собой след из обломков.

Уточнения

Миссия — общее название военной или исследовательской операции в западной культуре.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
