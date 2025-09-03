Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес расставляет ловушки: десятки направлений манят, но не каждое стоит усилий
Велосипед в темноте — почти как машина без фар: закон не прощает ошибок
Гарантия без головной боли: уникальная инициатива депутатов изменит всё
Роковая тайна глубин: что скрывали США, финансируя экспедицию к Титанику
Укачивает в дороге? Срочно включите это
Шкаф на века: 7 трендов, которые сделают ваш интерьер актуальным до 2050 года
Любовь, которая убивает: шесть привычек хозяев сокращают жизнь собак быстрее болезней и старости
Мёд, сода, лимон: какие ингредиенты опасны для кожи в домашних рецептах
Участок под бассейном не безнадёжен: трава оживает быстрее, чем думаете

Гигант A23a тает на глазах: трагический финал короля морей неминуем

1:31
Наука

В начале текущего года его размеры превосходили территорию Большого Лондона более чем в два раза. Однако, с приходом сентября, судьба крупнейшего в мире айсберга, известного под именем A23a, близится к завершению.

ледник
Фото: Веб-сайт НАСА
ледник

Высокая температура — враг

По словам учёных, этот мегаайсберг, один из самых старых и крупных, когда-либо зафиксированных, разрушается в прогретых водах и, вероятно, исчезнет в течение нескольких недель.

Этот колоссальный айсберг, своей формой напоминающий зуб, уже несколько месяцев дрейфует в северном направлении в южной части Атлантического океана.

Теперь, под воздействием повышающейся температуры воды и сильных волн, некогда "король морей" стремительно распадается.

Процесс идёт полным ходом

Эндрю Мейерс, физик-океанограф из Британской антарктической службы (BAS), отметил, что A23a "довольно быстро разрушается" по мере продвижения на север.

"Я бы сказал, что процесс уже идет полным ходом, — заявил Мейерс. — Вода стала слишком тёплой, чтобы поддерживать его в таком состоянии. Он постоянно тает".

В настоящее время площадь айсберга составляет около 1770 квадратных километров, а ширина в самой широкой точке — около 60 километров, что составляет менее половины его первоначального размера, пишет Daily Mail.

Уточнения

А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море. Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Экономика и бизнес
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Популярное
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025

Надоела старая стрижка, но резких перемен не хочется? Рассказываем, как освежить образ, не жертвуя длиной и стилем.

Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Гарантия без головной боли: уникальная инициатива депутатов изменит всё
Роковая тайна глубин: что скрывали США, финансируя экспедицию к Титанику
Укачивает в дороге? Срочно включите это
Шкаф на века: 7 трендов, которые сделают ваш интерьер актуальным до 2050 года
Любовь, которая убивает: шесть привычек хозяев сокращают жизнь собак быстрее болезней и старости
Мёд, сода, лимон: какие ингредиенты опасны для кожи в домашних рецептах
Участок под бассейном не безнадёжен: трава оживает быстрее, чем думаете
Обрыв ремня ГРМ: что решает судьбу мотора — лёгкий ремонт или капремонт
Французский шеф-повар раскрыл секрет хрустящей зелёной фасоли: нужен всего один трюк
Эротика в разгар СВО: Мизулина обрушилась на Крида — почему юрист усомнился в её правоте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.