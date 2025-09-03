Гигант A23a тает на глазах: трагический финал короля морей неминуем

В начале текущего года его размеры превосходили территорию Большого Лондона более чем в два раза. Однако, с приходом сентября, судьба крупнейшего в мире айсберга, известного под именем A23a, близится к завершению.

Высокая температура — враг

По словам учёных, этот мегаайсберг, один из самых старых и крупных, когда-либо зафиксированных, разрушается в прогретых водах и, вероятно, исчезнет в течение нескольких недель.

Этот колоссальный айсберг, своей формой напоминающий зуб, уже несколько месяцев дрейфует в северном направлении в южной части Атлантического океана.

Теперь, под воздействием повышающейся температуры воды и сильных волн, некогда "король морей" стремительно распадается.

Процесс идёт полным ходом

Эндрю Мейерс, физик-океанограф из Британской антарктической службы (BAS), отметил, что A23a "довольно быстро разрушается" по мере продвижения на север.

"Я бы сказал, что процесс уже идет полным ходом, — заявил Мейерс. — Вода стала слишком тёплой, чтобы поддерживать его в таком состоянии. Он постоянно тает".

В настоящее время площадь айсберга составляет около 1770 квадратных километров, а ширина в самой широкой точке — около 60 километров, что составляет менее половины его первоначального размера, пишет Daily Mail.

Уточнения

А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море. Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников.

