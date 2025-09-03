Больше никаких батареек: это устройство генерирует электричество из воздуха и воды

Индийские учёные из технологического института в Индоре создали инновационное устройство, генерирующее электроэнергию из воздуха и воды.

Фото: https://commons.wikimedia.org by cuboulder, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ученый

Для питания маломощных электронных устройств

По заявлению представителей института, для работы устройства не требуется солнечный свет, аккумуляторы или сложные механизмы; энергия вырабатывается за счёт воды и естественного испарения. Изобретение способно непрерывно питать маломощные электронные устройства.

Основой разработки является мембрана на основе оксида графена, стабилизированного цинк-имидазолом. При частичном погружении в воду мембрана начинает генерировать электричество. Вода поднимается по микроскопическим каналам и испаряется, разделяя положительные и отрицательные ионы на противоположных концах мембраны, что создает постоянную разность потенциалов.

Одна мембрана размером 3×2 см² способна выдать до 0,75 В. Для увеличения мощности возможно объединение нескольких таких мембран.

Эффективно с любой водой

Устройство эффективно работает не только с чистой, но и с солёной или грязной водой, сохраняя при этом стабильность на протяжении нескольких месяцев. Это делает его пригодным для регионов с нестабильным электроснабжением или ограниченным доступом к электросети.

Области применения

Потенциальные области применения включают питание датчиков окружающей среды, аварийное освещение и поддержку маломощных медицинских устройств в отдалённых районах. В отличие от солнечных панелей, устройство функционирует в помещении, ночью и в облачную погоду. Оно лёгкое, портативное и совместимо с неочищенной водой, что делает его надёжным решением для сложных условий, пишет The Tribune.

Уточнения

Мембрана (от лат. membrana — кожица) — тонкая гибкая плёнка или пластинка, обычно закреплённая по периметру.



