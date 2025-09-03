Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны светской жизни: как на самом деле относятся к Виктории Боне в российском шоу-бизнесе
Гигант A23a тает на глазах: трагический финал короля морей неминуем
Lada Vesta впервые получила шестиступку иностранного производства — заявлен впечатляющий ресурс
Как выбрать идеальный оттенок блонда по типу кожи и глазам — советы стилистов
Фрукт с репутацией врага стройности: свойства банана, которые меняют отношение к диете
От безликой комнаты к уютному гнёздышку: 7 советов по преображению гостиной
Этот сливочный пирог с курицей исчезает со стола первым: раскроем главный секрет удачной начинки
Наемники в панике бегут: тайна массовых потерь и уничтожений ВСУ на фронте раскрыта
Шок от рукопожатия: Китайский парад раскрывает скрытые альянсы и угрозы

Больше никаких батареек: это устройство генерирует электричество из воздуха и воды

Наука

Индийские учёные из технологического института в Индоре создали инновационное устройство, генерирующее электроэнергию из воздуха и воды.

ученый
Фото: https://commons.wikimedia.org by cuboulder, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ученый

Для питания маломощных электронных устройств

По заявлению представителей института, для работы устройства не требуется солнечный свет, аккумуляторы или сложные механизмы; энергия вырабатывается за счёт воды и естественного испарения. Изобретение способно непрерывно питать маломощные электронные устройства.

Основой разработки является мембрана на основе оксида графена, стабилизированного цинк-имидазолом. При частичном погружении в воду мембрана начинает генерировать электричество. Вода поднимается по микроскопическим каналам и испаряется, разделяя положительные и отрицательные ионы на противоположных концах мембраны, что создает постоянную разность потенциалов.

Одна мембрана размером 3×2 см² способна выдать до 0,75 В. Для увеличения мощности возможно объединение нескольких таких мембран.

Эффективно с любой водой

Устройство эффективно работает не только с чистой, но и с солёной или грязной водой, сохраняя при этом стабильность на протяжении нескольких месяцев. Это делает его пригодным для регионов с нестабильным электроснабжением или ограниченным доступом к электросети.

Области применения

Потенциальные области применения включают питание датчиков окружающей среды, аварийное освещение и поддержку маломощных медицинских устройств в отдалённых районах. В отличие от солнечных панелей, устройство функционирует в помещении, ночью и в облачную погоду. Оно лёгкое, портативное и совместимо с неочищенной водой, что делает его надёжным решением для сложных условий, пишет The Tribune.

Уточнения

Мембрана (от лат.  membrana — кожица) — тонкая гибкая плёнка или пластинка, обычно закреплённая по периметру.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Популярное
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025

Надоела старая стрижка, но резких перемен не хочется? Рассказываем, как освежить образ, не жертвуя длиной и стилем.

Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
8 перекусов для школьника: и сытно, и полезно, и для мозга в самый раз
Ваша собака знает будущее: как читать знаки, которые питомец подаёт каждый день
Москва и Петербург в шоке: теперь регионы догоняют по доходам креативщиков
Это всё глупости! Киркоров встал на защиту Крида после скандального концерта
Даже самый дорогой ремонт будет выглядеть дёшево: 3 главные ошибки в оформлении интерьера
Больше никаких батареек: это устройство генерирует электричество из воздуха и воды
100 тысяч километров — и мотор на грани: привычка водителей, которая разрушает двигатель
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Тайна умного ребенка: ответ может крыться в самых первых месяцах жизни
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.