50 миллионов лет эволюции — в теле одного кита: такое учёные видят впервые

Лопаточнозубый кит (Mesoplodon traversii) остаётся одним из самых редких и загадочных обитателей океана. С момента его открытия в XIX веке было зарегистрировано лишь семь особей, и ни одну никогда не видели живой. Всё, что учёные знали, основывалось на случайных выбросах на берег и фрагментарных находках. Поэтому событие июля 2024 года в Новой Зеландии стало поистине уникальным: впервые удалось исследовать полный экземпляр.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лопаточнозубый кит в океане

4 июля 2024 года пятиметровый самец выбросился на берег близ деревни Тайери-Маут на Южном острове. Его назвали Онумия — в честь местности, где он оказался. Для науки это был настоящий прорыв: впервые появился полный образец, позволивший изучить морфологию, биологию и экологию редчайшего кита.

Наука и традиция — вместе

Вскрытие, состоявшееся в декабре 2024 года, стало примером сотрудничества учёных и маори. Молодые представители общины участвовали под руководством тохука — хранителей традиционных знаний. Для маори Онумия не просто редкий образец, а таонга — священное сокровище, с которым связаны культурные и духовные ценности. Такой междисциплинарный подход обогатил науку и укрепил культурные связи.

Следы эволюции в теле кита

Исследование выявило удивительные особенности. У животного оказались крошечные рудиментарные зубы, напоминающие зубы мудрости. Это — свидетельство постепенной утраты некогда функциональных зубов. Кроме того, были обнаружены рудименты задних конечностей в виде маленьких костей бедра — прямое напоминание о том, что предки китообразных около 50 миллионов лет назад жили на суше.

Девять желудков и особый рацион

Самым поразительным стало строение пищеварительной системы: у Онумии оказалось девять желудочных камер. Это необычно для китообразных и говорит о специализированной диете. В желудках нашли клювы кальмаров, их глазные линзы, а также следы паразитов. Эти данные впервые дали представление о питании и охотничьем поведении вида.

Подсказки к коммуникации

Учёные также обратили внимание на анатомические структуры, связанные с акустикой. Они могут указывать на способность к сложной эхолокации и коммуникации. Хотя исследования только начинаются, находки подтверждают, что лопаточнозубые киты могли вести социальный образ жизни, полагаясь на звук.

Редкий и уязвимый

Гибель Онумии стала напоминанием: Mesoplodon traversii — один из самых уязвимых морских млекопитающих. Любая новая находка — шанс спасти вид, о котором человечеству почти ничего не известно. Документирование его анатомии, рациона и поведения помогает строить стратегии охраны и оценивать угрозы в Южных океанах.

Уточнения

Киты́ — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям. Косатка и гринды имеют слово «кит» в своих неофициальных названиях («кит-убийца»), хотя по строгой таксономии они являются дельфинами.

