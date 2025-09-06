Из прозрачной — в опасную: когда бутылка воды становится токсичной ловушкой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:27
Наука

Запечатанная бутылка воды в нагретом автомобиле — это не просто освежающий запас, а потенциальный источник невидимых рисков. Учёные всё чаще показывают, что тепло и свет превращают привычные пластиковые ёмкости в настоящие инкубаторы — и для микробов, и для микропластика.

Бутылка с ледяной водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бутылка с ледяной водой

Почему бутылка становится опасной

Как только бутылка открыта, в неё попадают микробы изо рта, воздуха или с рук. Исследование 2005 года показало: при комнатной температуре бактерии начинают активно размножаться уже в течение 48 часов после одного глотка. А если бутылка остаётся в раскалённой машине, процесс ускоряется многократно.

При температуре около 25 °C микроорганизмы, включая вызывающие пищевые отравления, быстро увеличивают численность. В результате чистая вода за короткое время превращается в среду с высоким риском заражения.

Пластик под нагрузкой

Большинство одноразовых бутылок изготавливают из полиэтилентерефталата. Под воздействием солнечного света и высокой температуры этот материал начинает разрушаться, выделяя микрочастицы в воду.

В 2025 году исследователи смоделировали условия внутри автомобиля и через 28 дней обнаружили в воде до 10,03 частей микропластика на миллион. Источник загрязнения оказался внутри самой бутылки — это частицы, образовавшиеся на её стенках.

Микропластик и нанопластик в воде

Проблема оказалась глобальной. Международные исследования показали: в 93 % бутылок с водой есть пластиковые фрагменты. А в 2024 году новый лазерный метод позволил подсчитать до 240 000 частиц на литр — большинство из них относятся к нанопластику.

«Это открывает перед нами окно в мир, который раньше был для нас закрыт», — сказала исследовательница из Ламонт-Доэрти обсерватории Колумбийского университета, Бэйчжан Янь.

Вскрытие 2025 года выявило частицы пластика в тканях человеческого мозга — даже больше, чем в печени или почках. Учёные предполагают, что наночастицы способны преодолевать биологические барьеры.

Микробы и тепло

Бактериальный риск развивается быстрее и заметнее. Анализ 2005 года показал: в открытой бутылке количество бактерий удваивалось в течение двух дней при комнатной температуре. Холод замедлял рост, но в нагретых условиях — например, в салоне автомобиля — вода становится опасной в считанные часы.

Что делать в быту

Не существует чёткой «красной линии», после которой бутылка точно становится опасной. Всё зависит от температуры, времени и исходного уровня загрязнения. Но практический совет прост:

  • не храните воду в машине;
  • выбрасывайте бутылку, если она простояла на жаре несколько часов;
  • используйте многоразовые ёмкости из нержавеющей стали или стекла;
  • мойте и заменяйте повреждённые или старые бутылки.

Закрытая бутылка тоже не застрахована: даже если вкус и запах остаются неизменными, пластик под воздействием ультрафиолета и тепла постепенно выделяет частицы.

Мифы и факты

Иногда можно услышать, что нагревание или замораживание пластиковых бутылок вызывает выделение диоксинов. Это миф: такие канцерогенные соединения образуются только при горении, а не при хранении воды. Учёные из Университета Джонса Хопкинса уже давно развенчали это утверждение.

Взгляд в будущее

Современные методы, включая лазерную визуализацию, позволяют всё точнее выявлять мельчайшие частицы пластика не только в бутилированной, но и в водопроводной воде. Параллельно исследования в области пищевой безопасности продолжают изучать рост микробов в напитках в зависимости от температуры и времени.

Главный вывод прост: храните воду в прохладе, используйте безопасные ёмкости и не рискуйте, оставляя пластиковые бутылки на солнце или в раскалённом автомобиле.

Уточнения

Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
