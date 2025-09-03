Природа мстит: шары Нептуна выносит на берег — вот что они содержат

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:16
Наука

Их именуют "шарами Нептуна", хотя они и не связаны с самой дальней планетой от Солнца. 

Дно океана
Фото: Freepik
Дно океана

Найдено объяснение загадочным объектам

Местные жители, туристы и учёные долгое время недоумевали, когда после бурь на берегах обнаруживались эти "шары Нептуна". Однако группа испанских исследователей утверждает, что раскрыла загадку этих объектов и причину их появления.

Эти удивительные шары, почти идеально сферической формы, выбрасываемые на берега Средиземноморья, напоминают кокосы или комок шерсти животного.

На самом деле, "шары Нептуна" — скопления морской травы Posidonia oceanica, распространённой в Средиземном море. Posidonia oceanica также известна как трава Нептуна, что объясняет название "шары Нептуна".

Собирают всё на своём пути

Листья этого растения, закреплённые у дна, отпадают и собираются вместе, формируя свободно плавающие сферы, подобно перекати-полю в воде.

В процессе образования эти сферы захватывают пластик: остатки упаковки, пакеты, верёвки, крышки и прочий мусор. В конечном итоге, их выбрасывает на берег, сообщает Daily Mail.

Уточнения

Непту́н — восьмая и самая дальняя от Солнца планета Солнечной системы. Его масса превышает массу Земли в 17,2 раза и является третьей среди планет Солнечной системы, а по экваториальному диаметру Нептун занимает четвёртое место, превосходя Землю в 3,9 раза. Планета названа в честь Нептуна — римского бога морей.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
