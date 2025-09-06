Золотая лихорадка нового поколения: как один рудник может изменить целый регион

Новое месторождение золота в Доропо, на северо-востоке Кот-д'Ивуара, постепенно выходит из стадии слухов и проектов в фазу практической реализации. Компания-разработчик заявляет о потенциале свыше 100 тонн золота и готова запустить строительство рудника в 2026 году. Первая продукция, по ожиданиям властей, будет выпущена в 2028-м, а проект уже привлёк многомиллиардные инвестиции.

Почему находка в Доропо важна

Для страны цифра в "более 100 тонн" звучит как стратегический ресурс. Это не маленькое месторождение: правительство видит в нём опору для бюджета и укрепления позиций Кот-д'Ивуара на золотом рынке Западной Африки, где конкуренция давно высока.

Согласно окончательному технико-экономическому обоснованию (ТЭО) 2024 года, рудник сможет производить около 167 000 унций золота в год на протяжении десяти лет. При этом расчётная себестоимость составит 1047 долларов за унцию. Эти данные получены из официальных инженерных и экономических моделей, включающих оценку запасов, технологические схемы и операционные расходы.

Важно учитывать: такие цифры не окончательны. По мере получения разрешений и корректировок планов показатели могут меняться, однако ТЭО даёт ориентир для инвесторов, государства и местных сообществ.

От планов к строительству

Проект Doropo движется по стандартной траектории: экологическая экспертиза, лицензии, финансирование, закупка оборудования. В июне 2024 года компания получила экологическое разрешение, сейчас идёт процесс лицензирования добычи. Если документы будут оформлены вовремя, стройка начнётся в начале 2026-го и займёт около двух лет.

Самые затратные этапы придутся на земляные работы и монтаж обогатительной фабрики. Параллельно стартуют программы обучения и безопасности для местных сотрудников, чтобы они могли претендовать на квалифицированные рабочие места.

"Начало добычи на первом этапе позволит стране получить почти 300 миллиардов франков КФА в виде налоговых поступлений", — подчеркнул руководитель Resolute Mining Крис Эгер.

Однако это прогноз, а не гарантированный доход. Итоговые поступления будут зависеть от цен на золото, объёмов добычи и эффективности управления затратами.

Власти обычно требуют, чтобы часть доходов направлялась на дороги, школы и больницы. Чтобы эти обещания выполнялись, нужны прозрачные отчётные механизмы и обязательные для компаний социальные программы.

Контекст и инфраструктура

Регион Доропо уже известен своей горнодобывающей активностью, что играет на руку инвесторам: здесь проще привлечь подрядчиков, рабочую силу и воспользоваться существующей инфраструктурой. Это снижает затраты и ускоряет запуск рудника.

На что обратить внимание дальше

Получение лицензии на добычу и выкуп земельных участков — именно они определят реальность старта строительства в 2026 году. Обновление данных о запасах и затратах — если изменятся показатели содержания золота или извлечения, пересмотрят и планы. Геологические исследования района — учёные продолжают картировать структуры и разломы, чтобы точнее прогнозировать новые залежи.

Месторождение Doropo может стать знаковым проектом для Кот-д'Ивуара: оно не только обещает рабочие места и доходы, но и показывает, как страна намерена конкурировать на насыщенном золотом рынке Западной Африки.

