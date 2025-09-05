Парадокс грибного царства: как убийца может спасти жизнь

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Бледная поганка, или Amanita phalloides, остаётся самым смертоносным грибом на планете, вызывая до 90% всех смертельных отравлений. Его главный яд — альфа-аманитин — блокирует фермент РНК-полимеразу II, что приводит к тяжёлой печёночной недостаточности и зачастую заканчивается смертью. Особенно коварно то, что первые симптомы проявляются только через много часов, когда эффективное вмешательство уже крайне затруднено.

Фото: pixabay.com by _Alicja_ from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поганка

История хранит множество трагических примеров: считается, что именно этим грибом были отравлены римский император Клавдий и понтифик Климент VII. Сегодня бледная поганка продолжает своё наступление: она распространилась из Европы в Северную Америку, попав туда на корнях деревьев, и в новых условиях эволюционирует, вырабатывая дополнительные токсины для защиты от конкурентов.

Учёных удивляет и репродуктивная стратегия гриба, говорится в статье журнала New Scientist. Оказалось, что некоторые особи способны размножаться однополым путём, что ускоряет адаптацию в новых регионах. Это открытие меняет традиционные представления о биологии грибов.

Ошибки при идентификации бледной поганки особенно опасны в местах, где она появилась недавно: её легко спутать с съедобными видами. Смертельное отравление требует молниеносного вмешательства врачей. В 2023 году китайские исследователи сообщили о разработке потенциального противоядия, что вселяет надежду, но пока основными методами лечения остаются активированный уголь и поддерживающая терапия. Несмотря на высокую токсичность, в случае своевременной помощи выживаемость может достигать 90%.

Однако важно помнить: мир грибов не ограничивается ядовитыми видами. Они играют ключевую роль в экосистемах, участвуя в круговороте питательных веществ и создавая симбиоз с растениями. Грибы уже используются в биотехнологии, для производства антибиотиков и ферментации, а в будущем могут стать источником новых лекарств, в том числе против рака.

Опасность бледной поганки напоминает нам о том, что грибы — царство парадоксов: они могут убивать, но в то же время способны спасать миллионы жизней.

Уточнения

Бле́дная пога́нка также мухомо́р зелёный (лат. Amanita phalloides) — смертельно ядовитый гриб из рода Мухомор (Amanita) семейства Мухоморовые (Amanitaceae).



Климе́нт VII (лат. Clemens PP. VII; в миру Джу́лио Ме́дичи, итал. Giulio de Medici; 26 мая 1478, Флоренция — 25 сентября 1534, Рим) — папа римский с 19 ноября 1523 года по 25 сентября 1534 года.



Тибе́рий Кла́вдий Це́зарь А́вгуст Герма́ник (лат. Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus), при рождении Тибе́рий Кла́вдий Друз (лат. Tiberius Claudius Drusus), правил с 41 по 54 годы — Тибе́рий Кла́вдий Неро́н Герма́ник (лат. Tiberius Claudius Nero Germanicus), иногда — Кла́вдий I (1 августа 10 до н. э. — 13 октября 54) — римский император из династии Юлиев-Клавдиев.

