Не просто душно: жаркая погода запускает опасный химический коктейль в воздухе

3:50
Наука

В американских городах жара становится не просто неприятным явлением, а настоящим фактором риска для здоровья. Учёные предупреждают: когда экстремальные температуры накладываются на загрязнённый воздух, опасность усиливается многократно. Такие ситуации называют "сложными событиями", и они происходят всё чаще.

Высокая жара
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Высокая жара

Жара как главный убийца

По данным Национальной метеослужбы США, жара уносит больше жизней, чем торнадо, наводнения или ураганы. В городах проблема обостряется: бетон, асфальт и транспорт задерживают тепло, а выхлопы и заводы насыщают воздух загрязнителями.

Профессор из Университета Оклахомы, Чэнхао Ван, возглавляющий лабораторию Sustainable Urban Futures (SURF), изучает взаимодействие этих факторов.

"Сочетание жары и загрязнения воздуха возникает, когда экстремальная жара и высокий уровень загрязнения наблюдаются одновременно. Они представляют собой растущую угрозу для здоровья населения, особенно городских жителей", — сказал Ван.

Что показывают исследования

Учёные собрали данные за 23 года о жаре и твёрдых частицах PM2.5, способных проникать глубоко в лёгкие и в кровь.

"Мелкодисперсные твёрдые частицы, или PM2.5, настолько малы, что могут проникать глубоко в дыхательную систему и попадать в кровоток", — пояснила магистрантка Джессика Леффел.

Результаты впечатляют: почти в каждом городе фиксировалось учащение и усиление периодов, когда жара совпадала с высоким уровнем загрязнения. Более чем в половине случаев такие эпизоды длились дольше обычного.

Особенно выделяются города на Западе: дым от лесных пожаров стал главным источником PM2.5. Однако при оценке качества воздуха он часто не учитывается как фактор, влияющий на здоровье.

"Частицы PM2.5, образующиеся в результате лесных пожаров, часто не учитываются при оценке качества воздуха… Включение этих частиц в анализ может помочь привести политику в соответствие с реальными рисками", — добавила Леффел.

Почему города перегреваются

Эффект "городского острова тепла" объясняет, почему здесь аномальная жара опаснее, чем в сельской местности. Днём здания и дороги аккумулируют энергию, а ночью медленно её отдают. В итоге температура в мегаполисах дольше остаётся высокой.

Сочетание этого явления с автомобильными выхлопами, заводами и ростом энергопотребления создаёт замкнутый круг: жара усиливает загрязнение, а загрязнение усугубляет последствия жары.

Как реагировать

Учёные подчёркивают: универсального решения нет. В одних городах помогут зелёные насаждения, "холодные" крыши и отражающие материалы, в других — новые схемы транспортной и энергетической инфраструктуры. Главное — адаптировать меры под конкретный регион.

Угроза для будущего

Если города не начнут действовать, число госпитализаций, экономические потери и давление на здравоохранение будут расти. В долгосрочной перспективе это может привести даже к миграции населения из наиболее неблагоприятных районов.

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Research, ясно даёт понять: жара и загрязнение — это неразделимая угроза, и бороться с ней нужно комплексно. Чем быстрее города примут меры, тем выше их устойчивость к изменениям климата.

Уточнения

Пого́да — совокупность значений метеорологических элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в определённый момент времени в той или иной точке пространства.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
