Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Царь леса или криминальный элемент: почему медведь ведёт себя в тайге как бандит
Самый популярный пляж Франции оказался в центре скандала: вот почему его не советуют туристам
Идеальный пресс в любом возрасте: из всех вариантов выбирайте именно эту планку
Твой голос всегда с нами: Григорьев-Апполонов вспомнил об Игоре Сорине и его загадочной смерти
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Морщины наступают: осенние методики бьют по ним точечно
Нейросети решают всё? Компании бьются за специалистов с ИИ навыками
Пенсия в 18 тысяч, а гонорар в полмиллиона: как на самом деле живёт Елена Проклова
Сцена Мельников чуть опустела, а мы прибрели: на открытии 38-го сезона Юрий Грымов представил новых артистов

Змеи идут на север: климат толкает ядовитых хищников к новым жертвам

4:27
Наука

В Индии змеиные укусы ежегодно уносят больше жизней, чем где-либо ещё на планете. По данным разных исследований, от них погибает от 46 000 до 60 000 человек в год. Чаще всего жертвами становятся сельские жители, работающие в полях вдали от больниц. Для них даже один укус оказывается смертельным ещё до приезда медиков.

Гадюка у дров в саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гадюка у дров в саду

Змеи и меняющийся климат

Учёные предупреждают: с изменением климата эта опасность может расшириться. Исследование сотрудника из Общества охраны природы Дибру-Сайхова, Имонона Абедина показало, что рост температуры и смещение режима осадков способны изменить привычные ареалы змей. В результате ядовитые виды будут появляться в новых регионах, где население не готово к такой угрозе.

Большая четвёрка

Наибольшую опасность представляют четыре вида: очковая кобра, обыкновенный крайт, гадюка Рассела и гадюка с пилообразными чешуйками. Их называют "Большой четвёркой". Эти змеи обитают в самых разных условиях — от деревень до лесов и рисовых полей, поэтому вероятность встретить их особенно велика. Их яд смертелен, а именно на них приходится большинство нападений.

Куда двигаются змеи

С помощью климатических моделей исследователи спрогнозировали, где змеи могут обосноваться в будущем. Результаты указывают на северные и северо-восточные штаты — Бихар, Джаркханд, Ассам и Уттар-Прадеш. Эти регионы уже сталкиваются с бедностью, высокой плотностью населения и слабым здравоохранением, что делает угрозу ещё более серьёзной.

В центральной и южной части страны ситуация может быть спокойнее, но там риск сохраняется из-за большого количества людей и ограниченной медицинской помощи.

"Изменение климата изменяет географические ареалы обитания видов змей, что приводит к расширению, сокращению или смещению ареалов. Такие изменения могут усилить взаимодействие человека и змей…”, — отмечают авторы исследования.

Горячие точки риска

Учёные составили индекс уязвимости, объединив данные о климате с социальными факторами: бедностью, плотностью населения и доступностью больниц. Получились "горячие точки" — районы, где даже небольшой рост числа укусов может вызвать резкий рост смертности из-за дефицита противоядия и нехватки подготовленных врачей.

Ограничения прогноза

Исследователи признают, что данные о встречах со змеями фрагментарны, особенно в сельской глубинке. Дополнительную неопределённость вносят вырубка лесов, урбанизация и изменения в землепользовании. Но тенденция остаётся очевидной: климатическое давление меняет привычные границы, а значит, вероятность столкновения людей и змей будет только расти.

Змеиные укусы как вызов для здравоохранения

Сегодня укусы змей включены в список забытых тропических болезней. Новая работа показывает, что их игнорировать нельзя.

"Это первое исследование в Индии, в котором модели распространения видов, основанные на климатических данных, сопоставляются с социально-экономической уязвимостью и возможностями здравоохранения", — заявили авторы.

Для уменьшения угрозы нужны своевременные меры: увеличение запасов противоядия, улучшение логистики поставок, развитие сельской медицины и обучение населения. Важны и образовательные программы — от подготовки фермеров до повышения осведомлённости в школах.

Что стоит на кону

В условиях меняющегося климата каждая задержка лечения может стоить жизни. Сельские районы, где фиксируется большинство укусов, особенно уязвимы из-за бедности и удалённости. Без укрепления систем здравоохранения и профилактики нынешний кризис рискует перерасти в ещё более масштабный.

Урок очевиден: речь идёт не только о змеях. Это история о людях — о фермерах, детях, семьях в деревнях. Там, где бедность и слабая медицина сочетаются с новыми экологическими вызовами, последствия укусов становятся особенно трагичными.

Уточнения

Зме́и — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов, таких как Ирландия и Новая Зеландия, а также множества мелких островов Атлантического океана и центральной части Тихого океана.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Наука и техника
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Военные новости
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Популярное
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа

Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно для вас — и что категорически противопоказано.

Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Последние материалы
Спина болит не из-за кресла и матраса: настоящая причина спрятана в другом
Царь леса или криминальный элемент: почему медведь ведёт себя в тайге как бандит
Самый популярный пляж Франции оказался в центре скандала: вот почему его не советуют туристам
Идеальный пресс в любом возрасте: из всех вариантов выбирайте именно эту планку
Змеи идут на север: климат толкает ядовитых хищников к новым жертвам
Твой голос всегда с нами: Григорьев-Апполонов вспомнил об Игоре Сорине и его загадочной смерти
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Сила Евангелия в судьбе одного человека: апостол Тит и его наследие
Морщины наступают: осенние методики бьют по ним точечно
Нейросети решают всё? Компании бьются за специалистов с ИИ навыками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.