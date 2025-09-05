Змеи идут на север: климат толкает ядовитых хищников к новым жертвам

В Индии змеиные укусы ежегодно уносят больше жизней, чем где-либо ещё на планете. По данным разных исследований, от них погибает от 46 000 до 60 000 человек в год. Чаще всего жертвами становятся сельские жители, работающие в полях вдали от больниц. Для них даже один укус оказывается смертельным ещё до приезда медиков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гадюка у дров в саду

Змеи и меняющийся климат

Учёные предупреждают: с изменением климата эта опасность может расшириться. Исследование сотрудника из Общества охраны природы Дибру-Сайхова, Имонона Абедина показало, что рост температуры и смещение режима осадков способны изменить привычные ареалы змей. В результате ядовитые виды будут появляться в новых регионах, где население не готово к такой угрозе.

Большая четвёрка

Наибольшую опасность представляют четыре вида: очковая кобра, обыкновенный крайт, гадюка Рассела и гадюка с пилообразными чешуйками. Их называют "Большой четвёркой". Эти змеи обитают в самых разных условиях — от деревень до лесов и рисовых полей, поэтому вероятность встретить их особенно велика. Их яд смертелен, а именно на них приходится большинство нападений.

Куда двигаются змеи

С помощью климатических моделей исследователи спрогнозировали, где змеи могут обосноваться в будущем. Результаты указывают на северные и северо-восточные штаты — Бихар, Джаркханд, Ассам и Уттар-Прадеш. Эти регионы уже сталкиваются с бедностью, высокой плотностью населения и слабым здравоохранением, что делает угрозу ещё более серьёзной.

В центральной и южной части страны ситуация может быть спокойнее, но там риск сохраняется из-за большого количества людей и ограниченной медицинской помощи.

"Изменение климата изменяет географические ареалы обитания видов змей, что приводит к расширению, сокращению или смещению ареалов. Такие изменения могут усилить взаимодействие человека и змей…”, — отмечают авторы исследования.

Горячие точки риска

Учёные составили индекс уязвимости, объединив данные о климате с социальными факторами: бедностью, плотностью населения и доступностью больниц. Получились "горячие точки" — районы, где даже небольшой рост числа укусов может вызвать резкий рост смертности из-за дефицита противоядия и нехватки подготовленных врачей.

Ограничения прогноза

Исследователи признают, что данные о встречах со змеями фрагментарны, особенно в сельской глубинке. Дополнительную неопределённость вносят вырубка лесов, урбанизация и изменения в землепользовании. Но тенденция остаётся очевидной: климатическое давление меняет привычные границы, а значит, вероятность столкновения людей и змей будет только расти.

Змеиные укусы как вызов для здравоохранения

Сегодня укусы змей включены в список забытых тропических болезней. Новая работа показывает, что их игнорировать нельзя.

"Это первое исследование в Индии, в котором модели распространения видов, основанные на климатических данных, сопоставляются с социально-экономической уязвимостью и возможностями здравоохранения", — заявили авторы.

Для уменьшения угрозы нужны своевременные меры: увеличение запасов противоядия, улучшение логистики поставок, развитие сельской медицины и обучение населения. Важны и образовательные программы — от подготовки фермеров до повышения осведомлённости в школах.

Что стоит на кону

В условиях меняющегося климата каждая задержка лечения может стоить жизни. Сельские районы, где фиксируется большинство укусов, особенно уязвимы из-за бедности и удалённости. Без укрепления систем здравоохранения и профилактики нынешний кризис рискует перерасти в ещё более масштабный.

Урок очевиден: речь идёт не только о змеях. Это история о людях — о фермерах, детях, семьях в деревнях. Там, где бедность и слабая медицина сочетаются с новыми экологическими вызовами, последствия укусов становятся особенно трагичными.

Уточнения

Зме́и — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов, таких как Ирландия и Новая Зеландия, а также множества мелких островов Атлантического океана и центральной части Тихого океана.

