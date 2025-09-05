Что-то большое прячется за горизонтом: Солнечная система оказалась шире, чем думали

Новое исследование американских астрономов снова подогревает споры о границах Солнечной системы. На этот раз речь идёт о гипотетической планете, которую учёные условно назвали "планета Y". По их оценкам, она может быть сопоставима по размерам с Землёй, а её орбита в 100-200 раз дальше расстояния между Землёй и Солнцем.

От Плутона к новым кандидатам

После того как Международный астрономический союз в 2006 году исключил Плутон из списка планет и отнёс его к карликовым, интерес к поиску скрытых тел за пределами Нептуна только возрос. В астрономической среде активно обсуждается существование массивных объектов за поясом Койпера — кольцевой областью из льда и камня, которая начинается примерно в 4,5 млрд км от Солнца и тянется до 8,25 млрд км.

Наиболее известным кандидатом долгое время оставалась "Девятая планета" — газовый или ледяной гигант, в 5-10 раз тяжелее Земли. О нём впервые заговорили в 2016 году, основываясь на странных орбитах транснептуновых объектов. По расчётам, её орбита в 300-500 раз превышает расстояние Земля-Солнце. Однако до сих пор ни один телескоп не смог зафиксировать её напрямую.

Новая гипотеза: планета Y

Теперь внимание привлекла работа Амира Сираджа из Принстонского университета. В августе 2025 года он опубликовал препринт на платформе arXiv, где представил аргументы в пользу существования новой планеты. По его данным, небесное тело земного масштаба может двигаться по наклонной орбите в 100-200 астрономических единиц от Солнца.

Открытие пока что остаётся гипотетическим, но перспективы его проверки вполне реальны. В ближайшие годы вступит в работу Rubin Observatory в Чили. Его проект Legacy Survey of Space and Time (LSST) способен просматривать огромные участки неба с высокой чувствительностью и, по прогнозам, может выявить планету Y.

Отклонение в поясе Койпера

Первоначально Сирадж и коллеги занимались поисками Девятой планеты, но столкнулись с другой аномалией. Средняя плоскость пояса Койпера отклоняется от плоскости Солнечной системы примерно на 15°. Этот эффект трудно объяснить случайными факторами.

"Мы представляем новый метод измерения средней плоскости, независимость которого мы демонстрируем перед лицом предвзятости наблюдений. В частности, наши результаты не искажены исследованиями, охватывающими только ограниченные области небесной сферы", — говорится в исследовании.

Учёные утверждают, что вероятность случайного происхождения такого искажения составляет всего 2-4 %. Это сопоставимо с ранними расчётами, которые указывали на существование Девятой планеты.

Осторожный оптимизм

Работа пока не прошла рецензирование и требует подтверждения. Однако сама идея вызывает интерес, ведь если Rubin Observatory не найдёт планету Y, он всё равно сможет уточнить детали искривления пояса Койпера. Для исследователей остаётся возможным, что тело находится в труднодоступной зоне неба — например, на большой широте эклиптики, где его пока невозможно заметить.

Зачем нам ещё одна планета

Поиск гипотетических миров за пределами Нептуна не только вопрос любопытства. Такие объекты помогают объяснить распределение малых тел, динамику орбит и даже условия формирования Солнечной системы. Планета Y, если она существует, станет важным недостающим элементом мозаики.

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах. Она сформировалась путём гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд лет назад.

