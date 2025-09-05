Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пигментация атакует: секретное оружие для ровного тона
Памятник Янису Тимме за 2 млн рублей: раскрыто, какое отношение имеет к нему Анна Седокова
Кухонные стулья без страха пятен: ткань, которая переживёт кожу и сохранит мебель как новую
Ржавчина крадёт урожай: где хранить инструмент, чтобы он не предал в нужный момент
Заправка в стиле как получится: когда манёвр на заправке превращается в штраф по статье
Завтрак поможет дожить до 100 лет: необычный секрет долголетия раскрыли учёные
Без Пескова, но с размахом: Навка показала, как отпраздновала 11-летие дочери
Островок долгожительства: назвал новый регион с самой большой продолжительностью жизни
Кто такие младенцы-плотоядные? Новый тренд приводит в ужас педиатров в США

Что-то большое прячется за горизонтом: Солнечная система оказалась шире, чем думали

4:00
Наука

Новое исследование американских астрономов снова подогревает споры о границах Солнечной системы. На этот раз речь идёт о гипотетической планете, которую учёные условно назвали "планета Y". По их оценкам, она может быть сопоставима по размерам с Землёй, а её орбита в 100-200 раз дальше расстояния между Землёй и Солнцем.

Солнечная система
Фото: commons.wikimedia.org by Harman Smith and Laura Generosa (nee Berwin), graphic artists and contractors to NASA's Jet Propulsion Laboratory., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечная система

От Плутона к новым кандидатам

После того как Международный астрономический союз в 2006 году исключил Плутон из списка планет и отнёс его к карликовым, интерес к поиску скрытых тел за пределами Нептуна только возрос. В астрономической среде активно обсуждается существование массивных объектов за поясом Койпера — кольцевой областью из льда и камня, которая начинается примерно в 4,5 млрд км от Солнца и тянется до 8,25 млрд км.

Наиболее известным кандидатом долгое время оставалась "Девятая планета" — газовый или ледяной гигант, в 5-10 раз тяжелее Земли. О нём впервые заговорили в 2016 году, основываясь на странных орбитах транснептуновых объектов. По расчётам, её орбита в 300-500 раз превышает расстояние Земля-Солнце. Однако до сих пор ни один телескоп не смог зафиксировать её напрямую.

Новая гипотеза: планета Y

Теперь внимание привлекла работа Амира Сираджа из Принстонского университета. В августе 2025 года он опубликовал препринт на платформе arXiv, где представил аргументы в пользу существования новой планеты. По его данным, небесное тело земного масштаба может двигаться по наклонной орбите в 100-200 астрономических единиц от Солнца.

Открытие пока что остаётся гипотетическим, но перспективы его проверки вполне реальны. В ближайшие годы вступит в работу Rubin Observatory в Чили. Его проект Legacy Survey of Space and Time (LSST) способен просматривать огромные участки неба с высокой чувствительностью и, по прогнозам, может выявить планету Y.

Отклонение в поясе Койпера

Первоначально Сирадж и коллеги занимались поисками Девятой планеты, но столкнулись с другой аномалией. Средняя плоскость пояса Койпера отклоняется от плоскости Солнечной системы примерно на 15°. Этот эффект трудно объяснить случайными факторами.

"Мы представляем новый метод измерения средней плоскости, независимость которого мы демонстрируем перед лицом предвзятости наблюдений. В частности, наши результаты не искажены исследованиями, охватывающими только ограниченные области небесной сферы", — говорится в исследовании.

Учёные утверждают, что вероятность случайного происхождения такого искажения составляет всего 2-4 %. Это сопоставимо с ранними расчётами, которые указывали на существование Девятой планеты.

Осторожный оптимизм

Работа пока не прошла рецензирование и требует подтверждения. Однако сама идея вызывает интерес, ведь если Rubin Observatory не найдёт планету Y, он всё равно сможет уточнить детали искривления пояса Койпера. Для исследователей остаётся возможным, что тело находится в труднодоступной зоне неба — например, на большой широте эклиптики, где его пока невозможно заметить.

Зачем нам ещё одна планета

Поиск гипотетических миров за пределами Нептуна не только вопрос любопытства. Такие объекты помогают объяснить распределение малых тел, динамику орбит и даже условия формирования Солнечной системы. Планета Y, если она существует, станет важным недостающим элементом мозаики.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах. Она сформировалась путём гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд лет назад.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Садоводство, цветоводство
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
Еда и рецепты
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Последние материалы
Памятник Янису Тимме за 2 млн рублей: раскрыто, какое отношение имеет к нему Анна Седокова
Кухонные стулья без страха пятен: ткань, которая переживёт кожу и сохранит мебель как новую
Ржавчина крадёт урожай: где хранить инструмент, чтобы он не предал в нужный момент
Заправка в стиле как получится: когда манёвр на заправке превращается в штраф по статье
Завтрак поможет дожить до 100 лет: необычный секрет долголетия раскрыли учёные
Без Пескова, но с размахом: Навка показала, как отпраздновала 11-летие дочери
Островок долгожительства: назвал новый регион с самой большой продолжительностью жизни
Кто такие младенцы-плотоядные? Новый тренд приводит в ужас педиатров в США
Растение, перед которым кошки теряют волю: тайна кошачьей мяты
Один глоток в день меняет статистику онкологии: что показал анализ тысяч пациентов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.