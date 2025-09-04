Удар, изменивший Землю, оказался ближе к нашему времени: новое датирование шокировало всех

4:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Падение метеорита в Шотландии, следы которого сохранились в месторождении Стэк-Фада на северо-западе страны, оказалось значительно моложе, чем считалось ранее. Если раньше возраст события оценивали в 1,2 миллиарда лет, то новые данные сдвинули его дату на 990 миллионов лет. Этот результат открывает новый взгляд на важный этап истории Земли, когда жизнь начала активно осваивать сушу.

Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Метеорит

Шотландский след в истории планеты

Исследование провёл профессор из Университета Кертина Крис Киркленд совместно с коллегами и при поддержке Космического центра имени Линдона Джонсона (NASA). Команда использовала сочетание полевых наблюдений и лабораторных анализов. Главную роль сыграли микроскопические кристаллы циркона, которые работают как природные часы.

"Эти микроскопические кристаллы зафиксировали точный момент столкновения, а некоторые из них даже превратились в невероятно редкий минерал под названием рейдит", — сказал профессор Киркленд.

Камни, которые умеют считать время

Циркон устойчив к воздействию времени, но при формировании захватывает атомы урана. Постепенно они распадаются до свинца, позволяя вычислить возраст минерала. Ударная волна при падении метеорита частично "сбрасывает" эти часы, и именно этот момент фиксируют учёные.

Дополнительным доказательством стала находка редкой разновидности циркона — рейдит. Он формируется только при экстремально высоком давлении, что характерно именно для столкновений с крупными небесными телами.

Стэк-Фада содержит смесь раздробленных камней, сферул и расплава, осевших после удара. Его текстура отражает взаимодействие с водой и силой тяжести, сохраняя важные следы событий, которые происходили после катастрофы.

Перенос события в неопротерозой

Команда сосредоточилась на цирконе и его изменённых зонах, образовавшихся во время постшокового нагрева. Сравнение нарушенных и ненарушенных кристаллов показало, что сброс часов связан именно с падением метеорита. В результате дату удалось уточнить: событие произошло около 990 миллионов лет назад, в раннем неопротерозое.

"При падении метеорита атомные часы внутри кристаллов циркона частично сбрасываются", — пояснил профессор Киркленд.

Этот период совпадает с эпохой перестройки континентов, изменением атмосферы и выходом сложных клеток в новые среды обитания.

Старая и новая версии

Ранее возраст удара определяли по минералам, заполнявшим полости в породах, и получали цифру 1,177 миллиарда лет. Теперь стало ясно, что прежние данные могли отражать возраст обломочных или изменённых минералов, а не настоящих продуктов удара. Новое исследование согласуется с находками пресноводных эукариот — организмов, к которым относятся растения, грибы и животные, — появившихся около миллиарда лет назад на суше.

Хотя связь метеорита и появления эукариот не доказана, новое датирование позволяет ставить конкретные вопросы: как катастрофа могла повлиять на воду, почвы и воздух в тот период?

Где искать кратер

Несмотря на убедительные следы удара, сам кратер до сих пор не найден. Геофизические исследования и уточнённое картографирование должны помочь сузить круг поисков. Новые данные показывают, какие именно породы стоит исследовать в первую очередь.

Почему это важно

Точная датировка ударных событий даёт возможность увязать их с биологическими и климатическими изменениями. Изучение шотландского следа особенно важно для понимания того, как развивалась жизнь на суше. Около миллиарда лет назад в озёрах и прибрежных зонах уже существовали эукариоты, и теперь этот контекст совпадает с новым возрастом события Стэк-Фада.

Кроме того, отслеживание катастроф по времени помогает оценить, как восстанавливались климат и экосистемы после потрясений. Это ценно и для построения моделей будущего, и для поиска аналогов на других планетах.

Поиски кратера и дальнейшие лабораторные исследования циркона продолжаются. Каждый новый результат делает картину далёкого прошлого Земли всё более чёткой.

Уточнения

Метеори́т — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.

