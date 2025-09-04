Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Амазонка теряет дождь вместе с деревьями: как исчезает климатическая машина континента

Влияние вырубки лесов в бразильской Амазонии выходит далеко за пределы утраты деревьев. Учёные всё более уверенно связывают сокращение лесных массивов с изменением количества осадков и ростом температуры в регионе. Новое исследование специалистов из Университета Сан-Паулу показало: именно вырубка объясняет большую часть наблюдаемых изменений в климате тропического биома.

Река Амазонка
Фото: Wikipedia by Jlwad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Река Амазонка

Амазонка как климатическая машина

Лес в Амазонии работает как гигантский насос: деревья через корни поднимают влагу из почвы, выбрасывают её в атмосферу и формируют облака. Эти "летающие реки" несут дожди не только в саму Амазонию, но и в соседние экосистемы, включая Серрадо. При потере деревьев этот цикл нарушается — уменьшается испарение, сокращается количество частиц, вокруг которых образуются капли, а продолжительный сухой сезон усиливает риск пожаров.

По данным проекта MapBiomas, с 1985 по 2023 год регион потерял 14 % природной растительности — около 553 тыс. кв. км, что сопоставимо с территорией Франции. На месте леса чаще всего возникают пастбища.

Кто виноват: глобальное потепление или топор

До недавнего времени сложно было разделить влияние мирового изменения климата и локальной вырубки. Теперь исследователи впервые дали количественную оценку. Они пришли к выводу, что вырубка объясняет примерно 74,5 % снижения осадков в сухой сезон и около 16,5 % роста температуры. Остальное связано с глобальным потеплением.

"До сих пор не проводилось разделения между последствиями изменения климата, вызванного в основном загрязнением в странах Северного полушария, и вырубкой лесов в самой Бразилии", — сказал старший автор исследования Луис Аугусто Толедо Мачадо.

Эти данные особенно значимы в преддверии конференции COP30, которая пройдёт в ноябре в Белене — сердце Амазонии.

Где климат меняется сильнее всего

Модели показали: самые заметные изменения происходят на первых этапах расчистки территории. Когда вырубается от 10 до 40 % леса, именно в этот период количество осадков сокращается быстрее всего, а температура растёт наиболее ощутимо.

"Последствия изменений, особенно в отношении температуры и осадков, гораздо более значительны в первые несколько процентов вырубки лесов", — отметил соавтор исследования Марко Аурелио Франко.

Таким образом, даже небольшие участки вырубки оказываются гораздо опаснее, чем принято считать.

Цифры и тенденции

В среднем по биому осадки в сухой сезон за последние десятилетия уменьшились примерно на 21 мм в год. Из этого 15,8 мм учёные связывают напрямую с вырубкой. Температура выросла примерно на 2 °C, причём доля влияния вырубки — 16,5 %.

При этом концентрация углекислого газа в регионе за 35 лет поднялась на 87 ppm, а метана — на 167 ppb. Это отражает глобальную тенденцию: выбросы растут, а способность леса их поглощать падает.

Почему это важно для будущего

Если тенденции сохранятся, то в Амазонии сухой сезон станет длиннее и жарче, что приведёт к росту числа пожаров и ослаблению южноамериканского муссона. Последствия почувствуют не только жители региона, но и фермеры в центральной и юго-восточной Бразилии, которые зависят от летних дождей.

Эксперты предупреждают: сохранение лесов и восстановление деградировавших территорий — это не только вопрос глобального углеродного баланса. Это ещё и локальная выгода: больше дождей и ниже температура уже в ближайшие годы.

Лес как страховка от засухи

Амазония остаётся крупнейшим климатическим регулятором Южной Америки. Каждый гектар нетронутого леса снижает риск засух, помогает удерживать влагу и защищает миллионы людей от последствий экстремальной жары. Сохранение зелёного покрова — это не только вклад в мировую борьбу с изменением климата, но и гарантия устойчивости самой Бразилии.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
