Координаты 0,0: точка, которую ищут все — и получают научный остров и много вопросов

Наука

На первый взгляд точка пересечения экватора и Гринвичского меридиана кажется чистой абстракцией. Но координаты 0° широты и 0° долготы — это не просто математическая фикция, а место с удивительной историей и реальной практической значимостью.

Зеландия карта
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зеландия карта

Как появился нулевой меридиан

До XIX века каждая страна пользовалась своим "центром отсчёта": Франция ориентировалась на Парижский меридиан, Китай — на Пекинский, а британцы на свой. Это приводило к путанице в морской навигации: карты разных стран противоречили друг другу, и планировать дальние маршруты было крайне сложно.

В 1884 году в Вашингтоне прошла Международная конференция по меридиану, на которой 25 государств договорились о выборе единой точки отсчёта. Ей стала Королевская обсерватория в Гринвиче. С этого момента долгота 0° официально прошла через Лондон, а широта 0° естественным образом совпала с экватором.

Где находится точка 0,0

Физически эта координата лежит в Гвинейском заливе Атлантического океана, примерно в 600 км к югу от Ганы. Здесь нет суши, ближайшие населённые пункты — за сотни километров. Но именно эта пустота сделала точку "легендой" цифровой картографии.

Нулевой остров — ошибка с пользой

В мире геолокации 0,0 нередко фигурирует как Null Island ("Нулевой остров"). В реальности никакого острова там нет — его придумали картографы как шутливый символ ошибок геокодирования. Когда система не может определить адрес, она часто возвращает координаты по умолчанию — именно 0,0.

Чтобы визуализировать эти сбои, на картах стали изображать воображаемый остров площадью в один квадратный метр. Ироничный символ оказался полезным: ошибки в районе "Нулевого острова" помогают разработчикам быстро находить некорректные данные и совершенствовать системы навигации.

Реальное значение точки

Несмотря на "виртуальный юмор", в координатах 0,0 действительно есть объект — океанографический буй станция 13010 — Soul. Он входит в международную систему PIRATA, отслеживающую температуру воды, ветер, влажность и другие параметры в Атлантике. Эти данные необходимы для прогнозирования погоды и климатических моделей.

Таким образом, место, которое кажется пустой абстракцией, играет сразу несколько ролей:

  • символ в цифровой картографии;

  • инструмент для выявления ошибок геолокации;

  • реальная научная точка наблюдений.

Координаты 0° широты и 0° долготы соединяют историю, миф и практику. Для одних это "Нулевой остров" — вымышленная точка ошибок на карте, для других — стратегическая станция климатических исследований. И именно эта двойственность делает их одними из самых любопытных координат на Земле.

Уточнения

О́стров — участок суши (обычно естественного происхождения) в океане, море, озере или на реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива. От континентов острова отличаются меньшими размерами.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
