Вся правда о долголетии: почему 60 секунд спорта важнее часа в фитнес-клубе

Всего одна минута активных упражнений в день может заметно повлиять на продолжительность жизни. Новое исследование показало: короткие, но интенсивные нагрузки способны снизить риск преждевременной смерти даже у тех, кто никогда не был приверженцем спорта.
Американские учёные, анализируя данные национальной программы NHANES, обнаружили, что достаточно всего 1,1 минуты активных движений ежедневно, чтобы риск смерти снизился на 38%.
Как информирует сайт newscientist.com, участники исследования, как правило, имели лишний вес и низкий уровень физической активности, что делает результат ещё более показательным.
Интересно, что британское исследование ранее показывало схожий эффект, но там требовалось уже 4,4 минуты активности в день для аналогичного снижения риска. Учёные объясняют это так называемым "эффектом потолка": люди, которые мало двигаются, получают гораздо больше пользы даже от минимальных нагрузок, чем более активные группы.
При этом важно подчеркнуть: данные пока не доказывают прямую причинно-следственную связь. Учёные отмечают, что результаты нуждаются в дополнительных проверках. Тем не менее вывод очевиден — даже короткие всплески активности в повседневной жизни могут оказать ощутимое влияние на здоровье.
Будущие исследования будут направлены на уточнение механизмов и проверку эффекта на более широких выборках. Долгосрочная цель учёных — показать людям, что для пользы не обязательно посещать спортзал: достаточно встроить в день простые упражнения — пройтись быстрым шагом, подняться по лестнице, сделать разминку.
Всего минута в день может стать маленьким шагом, который продлит жизнь на долгие годы.
