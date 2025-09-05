Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна сделки 2ГИС: сколько могли заплатить за акции компании
Обетер-сюр-Дронн: гастрономические чудеса и архитектурные сказания Франции
Парадокс грибного царства: как убийца может спасти жизнь
US Open в огне: Ига Свёнтек устроила разнос журналисту, и вот почему
Осень 2025: забудьте про массивность — эти ботинки покорят подиумы
Названо точное число чашек кофе, которое дарит годы здоровья и долголетия
Затратное дело: Хромченко рассказала о масштабном проекте, который свёл Армани и Киркорова
Гостиная без дивана может быть уютнее: неожиданные замены привычного центра комнаты
Разочарование вместо восторга: эти достопримечательности Ростова критикуют чаще всего

Вся правда о долголетии: почему 60 секунд спорта важнее часа в фитнес-клубе

1:57
Наука

Всего одна минута активных упражнений в день может заметно повлиять на продолжительность жизни. Новое исследование показало: короткие, но интенсивные нагрузки способны снизить риск преждевременной смерти даже у тех, кто никогда не был приверженцем спорта.

Зарядка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зарядка

Американские учёные, анализируя данные национальной программы NHANES, обнаружили, что достаточно всего 1,1 минуты активных движений ежедневно, чтобы риск смерти снизился на 38%.

Как информирует сайт newscientist.com, участники исследования, как правило, имели лишний вес и низкий уровень физической активности, что делает результат ещё более показательным.

Интересно, что британское исследование ранее показывало схожий эффект, но там требовалось уже 4,4 минуты активности в день для аналогичного снижения риска. Учёные объясняют это так называемым "эффектом потолка": люди, которые мало двигаются, получают гораздо больше пользы даже от минимальных нагрузок, чем более активные группы.

При этом важно подчеркнуть: данные пока не доказывают прямую причинно-следственную связь. Учёные отмечают, что результаты нуждаются в дополнительных проверках. Тем не менее вывод очевиден — даже короткие всплески активности в повседневной жизни могут оказать ощутимое влияние на здоровье.

Будущие исследования будут направлены на уточнение механизмов и проверку эффекта на более широких выборках. Долгосрочная цель учёных — показать людям, что для пользы не обязательно посещать спортзал: достаточно встроить в день простые упражнения — пройтись быстрым шагом, подняться по лестнице, сделать разминку.

Всего минута в день может стать маленьким шагом, который продлит жизнь на долгие годы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Красота и стиль
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Еда и рецепты
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Популярное
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа

Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно для вас — и что категорически противопоказано.

Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Последние материалы
Правда всплыла: Ида Галич призналась в неожиданной роли в судьбе Марго Овсянниковой
Возвращение модных гигантов: почему бренды Uniqlo и Zara снова интересуются Россией
Вся правда о долголетии: почему 60 секунд спорта важнее часа в фитнес-клубе
Кочерыжки от капусты — мусор или сокровище: что с ними делать после уборки урожая
Голливудский актёр так похудел, что все хотят его накормить: вот как ему удалось скинуть 31 кг
Изношенный, но ценнейший: световой меч Дарта Вейдера побил все рекорды на аукционе
Трансферы со скандалами и Ротенберг в Динамо: как в КХЛ прошло межсезонье
Мягкость оборачивается бедой: вещи, которые кондиционер превращает в тряпки уже после первой стирки
Забудьте про таблетки от укачивания в машине или самолёте, просто включите эту музыку
Мясо, рис и пряности в одном пакете: ленивый способ приготовить плов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.