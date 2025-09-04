Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самые грязные секреты дома: куда мухи откладывают яйца в первую очередь
Фитнес без гантелей: эта практика превращает простые движения в тренировку для всего тела
Откройте сад заново: 5 причин посадить канадские розы этой осенью
Какой жуткий конец: Садальского шокировала могила актрисы Людмилы Суворкиной
Крым ломится от туристов: бархатный сезон показал неожиданный рекорд
Россияне стареют быстрее, чем могли бы — всему виной три повседневные привычки
Маникюр или катастрофа: 10 тревожных сигналов, которые нельзя игнорировать
В Госдуме дали оценку идее сделать платным пребывание в России неработающих семей мигрантов
82% против: повышение зарплат финским депутатам вызвало бурю негодования

Энцелад рушит правила астрономии: подо льдом Сатурна скрывается рецепт жизни

4:01
Наука

Учёные вновь обратили внимание на один из самых загадочных спутников Сатурна — Энцелад. Всё больше данных указывает на то, что под его ледяной коркой скрывается океан, в котором могут существовать условия для жизни.

Энцелад и Сатурн
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Энцелад и Сатурн

Последние исследования показали, что в глубинах этого крошечного мира может находиться элемент, без которого невозможно развитие живых организмов.

Фосфор — ключ к жизни

Фосфор в форме ортофосфата является одним из важнейших строительных элементов жизни на Земле. Он участвует в создании ДНК и РНК, формировании клеточных мембран, хранении и передаче энергии. Без него немыслимы кости, зубы и даже планктон, стоящий у основания пищевых цепочек.

Поэтому его возможное присутствие в океане Энцелада стало сенсацией.

Исследования показывают, что содовый или щёлочной океан этого спутника взаимодействует с его каменистым ядром. В результате таких процессов фосфатные минералы постепенно растворяются, высвобождая ортофосфат в воду. Это делает его доступным для потенциальных форм жизни.

Открытие американских учёных

Эти выводы сделал Кристофер Глейн, ведущий научный сотрудник Юго-Западного научно-исследовательского института в США. По его словам, концентрация фосфора под ледяной коркой Энцелада может оказаться даже выше, чем в земных океанах.

"Энцелад — одна из главных целей в поисках жизни в Солнечной системе. С тех пор, как космический аппарат "Кассини" посетил систему Сатурна, мы неоднократно поражались открытиям, ставшими возможным благодаря собранным данным", — сказал астрофизик Кристофер Глейн.

Учёный отметил, что прямых измерений пока нет, однако моделирование процессов указывает на наличие фосфора с высокой степенью достоверности.

Почему Энцелад так важен для астробиологии

Интерес к Энцеладу появился после миссии "Кассини", стартовавшей ещё в начале 2000-х. В 2005 году аппарат передал первые подробные изображения поверхности спутника и зафиксировал мощные выбросы вещества с его южного полюса. Анализ показал, что это не просто гейзеры, а струи воды из скрытого океана.

Химический состав выбросов оказался уникальным: в них нашли органические соединения, соли и молекулы, которые в земных условиях связаны с биологической активностью. Всё это сделало Энцелад одной из ключевых целей для будущих миссий в поисках внеземной жизни.

Ледяной мир с огненным сердцем

Энцелад — всего лишь шестой по величине спутник Сатурна, однако именно он выделяется среди других небесных тел. Его поверхность удивительно светлая: спутник отражает больше солнечного света, чем любое другое тело в Солнечной системе.

Рельеф разнообразен — от древних кратеров до относительно молодых областей, возраст которых не превышает 100 миллионов лет.

Главная особенность — геологическая активность. Внешняя Солнечная система почти мертва в этом плане, но Энцелад оказался исключением. Его недра подогреваются приливными силами Сатурна, что и поддерживает океан в жидком состоянии.

Что ждёт учёных дальше

Несмотря на все находки, прямых доказательств наличия фосфора ещё нет. Для этого необходим новый космический аппарат, способный исследовать выбросы Энцелада и взять пробы его океана. Подобные миссии уже обсуждаются — в числе предложений звучат проекты с возвращением образцов на Землю.

Если наличие фосфора подтвердится, это станет одним из самых весомых аргументов в пользу того, что Энцелад действительно способен поддерживать жизнь.

Уточнения

Планкто́н (греч. πλανκτόν - "блуждающий") — разнородные, в основном мелкие организмы, свободно дрейфующие в толще воды и не способные, в отличие от нектона, двигаться против течения.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Наука и техника
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Последние материалы
Откройте сад заново: 5 причин посадить канадские розы этой осенью
Какой жуткий конец: Садальского шокировала могила актрисы Людмилы Суворкиной
Крым ломится от туристов: бархатный сезон показал неожиданный рекорд
Энцелад рушит правила астрономии: подо льдом Сатурна скрывается рецепт жизни
Россияне стареют быстрее, чем могли бы — всему виной три повседневные привычки
Маникюр или катастрофа: 10 тревожных сигналов, которые нельзя игнорировать
В Госдуме дали оценку идее сделать платным пребывание в России неработающих семей мигрантов
82% против: повышение зарплат финским депутатам вызвало бурю негодования
Домашние любимцы и семейные скандалы: как эмоции хозяев влияют на здоровье питомцев
Этот английский десерт пугает простотой: всего три шага — и на столе ресторанная подача
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.