Энцелад рушит правила астрономии: подо льдом Сатурна скрывается рецепт жизни

Учёные вновь обратили внимание на один из самых загадочных спутников Сатурна — Энцелад. Всё больше данных указывает на то, что под его ледяной коркой скрывается океан, в котором могут существовать условия для жизни.
Последние исследования показали, что в глубинах этого крошечного мира может находиться элемент, без которого невозможно развитие живых организмов.
Фосфор в форме ортофосфата является одним из важнейших строительных элементов жизни на Земле. Он участвует в создании ДНК и РНК, формировании клеточных мембран, хранении и передаче энергии. Без него немыслимы кости, зубы и даже планктон, стоящий у основания пищевых цепочек.
Поэтому его возможное присутствие в океане Энцелада стало сенсацией.
Исследования показывают, что содовый или щёлочной океан этого спутника взаимодействует с его каменистым ядром. В результате таких процессов фосфатные минералы постепенно растворяются, высвобождая ортофосфат в воду. Это делает его доступным для потенциальных форм жизни.
Эти выводы сделал Кристофер Глейн, ведущий научный сотрудник Юго-Западного научно-исследовательского института в США. По его словам, концентрация фосфора под ледяной коркой Энцелада может оказаться даже выше, чем в земных океанах.
"Энцелад — одна из главных целей в поисках жизни в Солнечной системе. С тех пор, как космический аппарат "Кассини" посетил систему Сатурна, мы неоднократно поражались открытиям, ставшими возможным благодаря собранным данным", — сказал астрофизик Кристофер Глейн.
Учёный отметил, что прямых измерений пока нет, однако моделирование процессов указывает на наличие фосфора с высокой степенью достоверности.
Интерес к Энцеладу появился после миссии "Кассини", стартовавшей ещё в начале 2000-х. В 2005 году аппарат передал первые подробные изображения поверхности спутника и зафиксировал мощные выбросы вещества с его южного полюса. Анализ показал, что это не просто гейзеры, а струи воды из скрытого океана.
Химический состав выбросов оказался уникальным: в них нашли органические соединения, соли и молекулы, которые в земных условиях связаны с биологической активностью. Всё это сделало Энцелад одной из ключевых целей для будущих миссий в поисках внеземной жизни.
Энцелад — всего лишь шестой по величине спутник Сатурна, однако именно он выделяется среди других небесных тел. Его поверхность удивительно светлая: спутник отражает больше солнечного света, чем любое другое тело в Солнечной системе.
Рельеф разнообразен — от древних кратеров до относительно молодых областей, возраст которых не превышает 100 миллионов лет.
Главная особенность — геологическая активность. Внешняя Солнечная система почти мертва в этом плане, но Энцелад оказался исключением. Его недра подогреваются приливными силами Сатурна, что и поддерживает океан в жидком состоянии.
Несмотря на все находки, прямых доказательств наличия фосфора ещё нет. Для этого необходим новый космический аппарат, способный исследовать выбросы Энцелада и взять пробы его океана. Подобные миссии уже обсуждаются — в числе предложений звучат проекты с возвращением образцов на Землю.
Если наличие фосфора подтвердится, это станет одним из самых весомых аргументов в пользу того, что Энцелад действительно способен поддерживать жизнь.
Уточнения
Планкто́н (греч. πλανκτόν - "блуждающий") — разнородные, в основном мелкие организмы, свободно дрейфующие в толще воды и не способные, в отличие от нектона, двигаться против течения.
