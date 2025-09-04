Космос заговорил сердцем: сигнал из другой галактики оказался мощнее всего, что мы знали

Необычный радиосигнал из глубин космоса поставил астрономов в тупик. Он напоминал ритм биения сердца и продолжался значительно дольше, чем большинство подобных явлений. Ученые дали ему обозначение FRB 20191221A.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Космический радиосигнал

Что такое быстрые радиовсплески

Быстрые радиовсплески (FRB) — одна из самых загадочных находок современной астрофизики. Эти мощные импульсы в радиодиапазоне прилетают к нам из далеких галактик и длятся всего доли секунды. За столь короткий миг они высвобождают энергии не меньше, чем сотни миллионов Солнц за то же время.

Большинство таких вспышек регистрируются лишь раз: они вспыхивают, словно спичка, и исчезают бесследно. Астрономы не могут предсказать момент появления, поэтому фиксировать подобные события удается лишь случайно.

Загадочный FRB 20191221A

Сигнал FRB 20191221A стал исключением из правил. Он длился почти три секунды, что в тысячу раз дольше обычного. Более того, внутри него наблюдались повторяющиеся пики каждые 0,2 секунды, создававшие впечатление пульсации.

"Это было не только очень долго, около трёх секунд, странными были и периодические пики. Они были удивительно точными — как сердцебиение", — сказал астрофизик Даниэле Мичилли.

По словам исследователя, это первый зарегистрированный случай, когда сам радиосигнал оказался строго периодическим.

Возможные источники сигнала

Учёные предполагают, что источником могли быть нейтронные звезды. Эти объекты — остатки массивных светил, завершивших свой жизненный цикл. После взрыва сверхновой ядро звезды схлопывается и превращается в невероятно плотный шар диаметром около 20 километров, но с массой, в несколько раз превышающей массу Солнца.

Среди нейтронных звезд выделяют особые типы:

Магнетары — объекты с крайне мощным магнитным полем. Их гравитация и магнитные силы создают напряжение, вызывающее мощные выбросы энергии.

Пульсары — звезды, излучающие узкие пучки радиоволн, которые мы воспринимаем как регулярные вспышки.

FRB 20191221A по своим характеристикам напоминает сигналы именно этих космических "монстров".

Чем он отличается от других

Есть одно важное отличие: новый радиосигнал оказался более чем в миллион раз ярче, чем излучение известных пульсаров и магнетаров в нашей Галактике.

"Мы думаем, что этот новый сигнал может быть от магнетара или пульсара на стероидах", — пояснил Мичилли.

Астрономы также отметили, что сигнал пришёл из другой галактики, и это ещё больше усиливает загадку его необычайной мощности.

Подсказки из прошлого

В 2020 году впервые был зарегистрирован быстрый радиовсплеск изнутри Млечного Пути. Тогда он совпал с активностью магнетара, что позволило связать хотя бы часть подобных явлений с этим типом нейтронных звезд.

Исследователи предполагают, что и FRB 20191221A может иметь ту же природу, но в гораздо более экстремальном проявлении.

Космическая турбулентность

По анализу команды Мичилли, источник нового сигнала находится в окружении турбулентного облака плазмы. Это может объяснять, почему импульс выглядел столь необычным. В то же время другие быстрые радиовсплески, наблюдавшиеся ранее, рождались в гораздо более спокойной среде.

Что ждут ученые дальше

Астрономы надеются "поймать" новые импульсы от того же источника. Это позволит сравнить их характеристики и, возможно, окончательно разгадать природу загадочных космических сигналов.

FRB остаются одной из самых захватывающих тайн современной науки. Их редкость и непредсказуемость делают каждое открытие особенно ценным и приближают исследователей к пониманию процессов, происходящих в самых экстремальных уголках Вселенной.

Уточнения

Ядро - самые внутренние слои планеты. Ядро может состоять из нескольких твёрдых и жидких слоёв, а также быть полностью твёрдым или полностью жидким. У планет Солнечной системы радиус ядра колеблется примерно от 20 % у Луны до 85 % у Меркурия от радиуса планеты.

