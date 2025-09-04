Звезда вернулась из-за грани небытия — Вселенная показала оборотную сторону смерти

Звёздные взрывы всегда считались финальной точкой в жизни белых карликов. Однако новое наблюдение показало, что даже после колоссальной катастрофы звезда может не только выжить, но и стать ярче. Это открытие перевернуло представления астрономов о природе сверхновых.

Когда звезда должна исчезнуть

Сверхновая — это один из самых разрушительных процессов во Вселенной. Взрыв белого карлика, полностью исчерпавшего свои возможности, должен разнести его на части, не оставив и следа. Так считали учёные до тех пор, пока телескоп "Хаббл" не показал обратное.

На месте вспышки SN Z исследователи обнаружили источник света, который оказался самой звёздной системой. Более того, звезда стала заметно ярче после взрыва, что поставило под сомнение прежние научные догмы.

Загадочная сверхновая

Сверхновые типа Ia долгое время были важнейшим инструментом для измерения космических расстояний. Их яркость и предсказуемость позволяли выстраивать "космическую линейку". Но их происхождение до конца не ясно. Главная версия: белый карлик "ворует" вещество у звезды-компаньона.

Когда масса достигает критической отметки, запускаются неконтролируемые термоядерные реакции. Обычно это ведёт к полному разрушению объекта.

Что не так со SN Z

SN Z стала исключением. Этот взрыв относят к так называемым сверхновым типа Iax. Они слабее и медленнее, чем классические Ia, и их называют "неудавшимися" сверхновыми.

Новый случай стал подтверждением этой теории: энергия взрыва оказалась недостаточной, чтобы уничтожить звезду полностью. Часть выброшенного вещества вернулась обратно, и звезда словно "раздулась", увеличив свои размеры и яркость.

Первое наблюдение предшественника

Особую ценность открытию придаёт то, что астрономам удалось заранее определить звезду, ставшую источником взрыва. Это первый случай, когда удалось "узнать в лицо" предшественницу сверхновой. Она находилась в спиральной галактике NGC 1309, расположенной относительно близко к Земле — всего в сотне миллионов световых лет.

Голоса исследователей

"Озадачивающие результаты дают нам новую информацию о происхождении некоторых из распространенных, но загадочных взрывов во Вселенной", — отметил Кертис Маккалли, научный сотрудник Калифорнийского университета и обсерватории Лас-Кумбрес.

"Выживание этой звезды немного похоже на возвращение Оби-Ван Кеноби в качестве призрака силы в 'Звездных войнах'. Она превзошла смерть", — добавил адъюнкт-профессор того же университета Энди Хауэлл.

Почему звезда стала ярче

Учёные считают, что после взрыва звезда увеличилась в размерах. Материя, которую не смогло унести извержение, частично осела обратно. В результате объект стал ярче, хотя его масса уменьшилась. Для белых карликов это парадоксально: чем они легче, тем больше их диаметр. Вероятно, через какое-то время звезда снова стабилизируется, но уже в другом состоянии.

Значение открытия

Это открытие меняет подход к изучению космических катастроф. Оно показывает, что даже "смерть" звезды может оказаться лишь переходом в новую форму существования. Теперь астрономам предстоит выяснить, насколько часто такие "неудавшиеся" сверхновые встречаются и какое место они занимают в эволюции Вселенной.

Уточнения

Мате́рия (от лат. materia "вещество") — философское понятие, которое обычно означает нечто, что формирует окружающую реальность, из чего образовано всё существующее в мире.

