Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Министерство иностранных дел России о безвизе в Китай: что запрещено
Почему выступления Ларисы Долиной беспощадно вырезали из эфиров — правда всплыла только сейчас
Овощное рагу без мяса, но со вкусом Средиземноморья: секрет в двух простых специях
Матриархат со смертельным исходом: почему первые детёныши гиен всегда умирают
Тревога уходит, уверенность появляется — 7 хитростей для неотразимого образа
Лайфхаки для утюга: как продлить жизнь любимому прибору
Этот вирус подбирается незаметно: вот кому нельзя оставаться без прививки
Как бизнес спасает статистику: меры поддержки рождаемости в Южной Корее
Зангезурский коридор меняет расклад сил, сея хаос в планах великих держав на Кавказе

Звезда вернулась из-за грани небытия — Вселенная показала оборотную сторону смерти

3:48
Наука

Звёздные взрывы всегда считались финальной точкой в жизни белых карликов. Однако новое наблюдение показало, что даже после колоссальной катастрофы звезда может не только выжить, но и стать ярче. Это открытие перевернуло представления астрономов о природе сверхновых.

Сверхновая SN Z
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сверхновая SN Z

Когда звезда должна исчезнуть

Сверхновая — это один из самых разрушительных процессов во Вселенной. Взрыв белого карлика, полностью исчерпавшего свои возможности, должен разнести его на части, не оставив и следа. Так считали учёные до тех пор, пока телескоп "Хаббл" не показал обратное.

На месте вспышки SN Z исследователи обнаружили источник света, который оказался самой звёздной системой. Более того, звезда стала заметно ярче после взрыва, что поставило под сомнение прежние научные догмы.

Загадочная сверхновая

Сверхновые типа Ia долгое время были важнейшим инструментом для измерения космических расстояний. Их яркость и предсказуемость позволяли выстраивать "космическую линейку". Но их происхождение до конца не ясно. Главная версия: белый карлик "ворует" вещество у звезды-компаньона.

Когда масса достигает критической отметки, запускаются неконтролируемые термоядерные реакции. Обычно это ведёт к полному разрушению объекта.

Что не так со SN Z

SN Z стала исключением. Этот взрыв относят к так называемым сверхновым типа Iax. Они слабее и медленнее, чем классические Ia, и их называют "неудавшимися" сверхновыми.

Новый случай стал подтверждением этой теории: энергия взрыва оказалась недостаточной, чтобы уничтожить звезду полностью. Часть выброшенного вещества вернулась обратно, и звезда словно "раздулась", увеличив свои размеры и яркость.

Первое наблюдение предшественника

Особую ценность открытию придаёт то, что астрономам удалось заранее определить звезду, ставшую источником взрыва. Это первый случай, когда удалось "узнать в лицо" предшественницу сверхновой. Она находилась в спиральной галактике NGC 1309, расположенной относительно близко к Земле — всего в сотне миллионов световых лет.

Голоса исследователей

"Озадачивающие результаты дают нам новую информацию о происхождении некоторых из распространенных, но загадочных взрывов во Вселенной", — отметил Кертис Маккалли, научный сотрудник Калифорнийского университета и обсерватории Лас-Кумбрес.

"Выживание этой звезды немного похоже на возвращение Оби-Ван Кеноби в качестве призрака силы в 'Звездных войнах'. Она превзошла смерть", — добавил адъюнкт-профессор того же университета Энди Хауэлл.

Почему звезда стала ярче

Учёные считают, что после взрыва звезда увеличилась в размерах. Материя, которую не смогло унести извержение, частично осела обратно. В результате объект стал ярче, хотя его масса уменьшилась. Для белых карликов это парадоксально: чем они легче, тем больше их диаметр. Вероятно, через какое-то время звезда снова стабилизируется, но уже в другом состоянии.

Значение открытия

Это открытие меняет подход к изучению космических катастроф. Оно показывает, что даже "смерть" звезды может оказаться лишь переходом в новую форму существования. Теперь астрономам предстоит выяснить, насколько часто такие "неудавшиеся" сверхновые встречаются и какое место они занимают в эволюции Вселенной.

Уточнения

Мате́рия (от лат. materia "вещество") — философское понятие, которое обычно означает нечто, что формирует окружающую реальность, из чего образовано всё существующее в мире.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Экономика и бизнес
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Последние материалы
Звезда вернулась из-за грани небытия — Вселенная показала оборотную сторону смерти
Онемение мешает двигаться и возвращается: когда симптомы требуют диагностики
Китай снимает барьеры: туризм для россиян выходит на новый уровень
Испугались того, чего ещё нет: в США заявили о возможности подрыва Силы Сибири 2
Электромобили теряют дорогу, а гибриды берут реванш: кто победит в битве
Знают вас лучше, чем соседи: как маркетплейсы читают ваши желания по корзине покупок
Женская красота под атакой гормонов: когда зеркало становится врагом
Несколько часов — и в больнице: россияне рассказали о загадочном отравлении в Турции
Финансовый провал Франции — долг в триллионы и бегство инвесторов: предложен неожиданный выход
Денежное дерево растёт только у терпеливых: секреты ухода, которые приносят богатство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.