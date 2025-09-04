Галактика готовит ответ: первые голоса из космоса могут прозвучать раньше, чем мы думаем

Наука

Человечество всегда мечтало не только заглянуть в далекие миры, но и услышать оттуда ответ. Вопрос о том, когда земляне смогут установить контакт с внеземным разумом, давно волнует учёных и фантастов. Теперь же китайские астрономы попытались дать расчёт, сколько ещё лет придётся ждать первой "весточки" из космоса.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Радиотелескоп и Млечный путь

Три сценария ожидания

Исследование, опубликованное в Astrophysical Journal, подготовили учёные факультета астрономии Пекинского педагогического университета — Вэньцзе Сун и Хэ Гао. Они представили три варианта развития событий: оптимистический, пессимистический и максимально пессимистический, включающий так называемый Великий фильтр.

Учёные ограничили расчёты нашей галактикой Млечный путь. Они учли количество звёзд, похожих на Солнце, вероятность появления вокруг них планет земного типа, возможность возникновения на этих планетах жизни, а также шанс того, что эта жизнь разовьётся до разумной стадии и научится отправлять сигналы в космос.

При этом расчёты делались не для конкретного момента времени, а для всего существования галактики. Так исследователи попытались определить, через сколько лет люди смогут услышать первый сигнал из глубин космоса.

Оптимистичный прогноз: всего пару тысяч лет

В самом благоприятном сценарии вероятность появления разумной жизни на планете земного типа в Млечном пути составляет 0,1%. Эта цифра кажется крошечной, но при огромном числе звёзд она даёт результат в десятки тысяч цивилизаций. По подсчётам, таких миров может быть более 42 тысяч.

На первый взгляд число впечатляет. Однако эти цивилизации рассредоточены по всей галактике и могли существовать в разные эпохи. Несмотря на это, расчёты показывают: при такой плотности заселённости человечеству хватит примерно 2000 лет, чтобы установить двустороннюю связь хотя бы с одной из них.

Пессимистичный сценарий: ждать сотни тысяч лет

Совсем иная картина возникает, если вероятность существования разумной жизни в Млечном пути принять равной 0,001%. В этом случае речь идёт всего о сотне с небольшим планет, где гипотетически могли развиться цивилизации, похожие на нашу.

Здесь временной горизонт становится почти запредельным: для установления контакта земному человечеству понадобится около 400 тысяч лет. Сравнивая это число с историей нашего вида, который появился примерно 300 тысяч лет назад, становится ясно, насколько мал шанс дожить до такого события.

Великий фильтр: худший вариант

Отдельный сценарий связан с концепцией Великого фильтра. Он предполагает, что даже если жизнь зарождается на планете, многочисленные факторы могут уничтожить её задолго до достижения технологического уровня. Это могут быть катастрофические извержения, падение астероидов, климатические изменения, разрушительные войны или голод.

В этом случае человечество может никогда не услышать сигналов от инопланетян. Причём это касается не только далеких миров, но и нас самих: Великий фильтр может оказаться впереди, а не позади.

Почему расчёты так условны

Учёные подчёркивают: все параметры, введённые в уравнения, крайне гипотетичны. Основанием послужила жизнь на Земле, ведь других примеров у науки пока нет. Тем не менее подобные исследования важны хотя бы потому, что задают направление для будущих изысканий.

Даже если расчёты окажутся неточными, они помогают взглянуть на проблему в масштабах всей галактики и задуматься о будущем цивилизации.

Что это значит для человечества

Даже самый оптимистичный вариант говорит о тысячах лет ожидания. Это слишком долго для одного поколения, но ничтожно мало в масштабах космоса. Впрочем, наука и технологии развиваются так быстро, что предсказать возможности человечества даже через сто лет трудно. Возможно, раньше чем ждать сигнал, мы сами станем посланниками в другие миры.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας "Млечный Путь" от др.-греч. γάλα, γάλακτος "молоко") — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

