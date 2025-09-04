Межзвёздный странник ускользает из Солнечной системы, оставляя за собой тайну происхождения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Через Солнечную систему однажды промчался необычный объект сигарообразной формы, получивший имя Оумуамуа. Его скорость и траектория ясно указывали: он прилетел из межзвёздного пространства и, не задерживаясь, покинул пределы планетных орбит. Для учёных это стало настоящей загадкой.

Оумуамуа в Солнечной системе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Оумуамуа в Солнечной системе

Почему Оумуамуа так заинтересовал учёных

Астрономы впервые смогли зафиксировать тело, пришедшее из другой звёздной системы. В момент обнаружения скорость объекта достигала около 92 тысяч километров в час, что делало невозможным его изучение с Земли. К моменту, когда телескопы обратили на него внимание, он уже стремительно удалялся.

Тайна происхождения Оумуамуа породила множество гипотез. Одни считают, что это фрагмент азотного льда, отколовшийся от далёкой планеты. Другие — что он представляет собой необычную комету или астероид. Были даже версии, что это может быть созданный искусственно зонд.

Куда направляется таинственный странник

Согласно расчётам, спустя недолгое время после обнаружения объект уже миновал орбиту Сатурна. Сейчас он движется ещё дальше, за пределами орбиты Нептуна, устремляясь в сторону созвездия Пегаса.

По мере удаления его становится всё сложнее наблюдать, и поэтому единственный шанс разгадать тайну — это организовать миссию перехвата.

Как можно догнать Оумуамуа

Группа исследователей предложила использовать так называемый манёвр Юпитера-Оберта. Суть идеи в том, что космический аппарат сначала совершает гравитационные "качели" вокруг Венеры и Земли, набирая скорость. После этого он достигает Юпитера, где использует его гравитацию и собственный двигатель для мощного рывка.

Благодаря такому манёвру корабль сможет разогнаться примерно до 133 тысяч километров в час — этого достаточно, чтобы спустя 26 лет догнать стремительно уходящий объект.

"Нам нужна его фотография, очень крупная, фотография на месте. И единственный способ сделать это — отправить миссию", — сказал инженер-программист некоммерческой инициативы межзвёздных исследований Адам Хибберд.

Когда миссия может стартовать

Учёные предполагают, что запуск возможен уже в ближайшие годы. Если проект получит поддержку, то космический аппарат отправится в путь, чтобы через четверть века встретиться с загадочным посланцем из межзвёздного пространства.

Пока это лишь проект, представленный экспертами в NASA. Однако сама идея показывает, что человечество не хочет упускать шанс встретиться лицом к лицу с объектом, который может многое рассказать о других планетных системах.

Почему важно увидеть Оумуамуа вблизи

Фотографии высокого качества и данные с научных приборов позволили бы ответить на ключевой вопрос: что же это было на самом деле? Лёд, камень, пыль — или, возможно, следы деятельности иной цивилизации?

Даже если окажется, что Оумуамуа — всего лишь необычный обломок, ценность его изучения трудно переоценить. Это будет первое реальное исследование межзвёздного странника, которое даст уникальные сведения о процессах, происходящих далеко за пределами Солнечной системы.

Открытый вопрос будущего

Будет ли миссия одобрена и профинансирована, пока неизвестно. Но интерес к проекту огромный, ведь это шанс превратить космическую загадку в научное открытие.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita "колея, дорога, путь"; арх. "кругови́на") — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
