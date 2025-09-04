Магнитные тени ранней Вселенной переплетаются с космической паутиной: следы видны до сих пор

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:58
Наука

Магнитные поля в первые мгновения существования Вселенной были настолько слабыми, что их можно сравнить с обычным магнитом на холодильнике или даже с электрической активностью человеческого мозга. Но несмотря на крошечную силу, следы этих древних полей до сих пор видны в гигантской структуре космоса, известной как космическая паутина.

Космическая паутина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Космическая паутина

Тайна космической паутины

Эта паутина соединяет галактики в единую сеть и простирается на миллиарды световых лет. Самая большая загадка — почему магнитные поля фиксируются не только возле галактик, где это ожидаемо, но и в удалённых пустотах. Учёные предполагают, что эти поля — наследие процессов, происходивших в первые мгновения после Большого взрыва.

"Филаменты могли намагнититься во время инфляции или во время ранних фазовых переходов", — сказал ведущий автор исследования, Международная школа передовых исследований SISSA Мак Павичевич.

Симуляции, которые изменили картину

Чтобы проверить гипотезу, исследователи провели более 250 тысяч компьютерных симуляций. Модели показали, что космическая паутина с учётом слабых первичных полей выглядит гораздо ближе к тому, что наблюдается в реальности.

"Когда влияние первичных полей включено в картину, космическая паутина выглядит иначе и ближе к наблюдениям", — отметил Мак Павичевич.

Эти данные позволили уточнить силу древнего магнетизма: около 0,2 наногаусса. Это значение оказалось намного меньше прежних предположений и лучше согласуется с существующими наблюдениями.

Новые границы для науки

Результаты стали важным ограничением для всех будущих моделей, описывающих раннюю Вселенную. Теперь верхний предел интенсивности магнитных полей оценён значительно ниже, чем считалось ранее.

"Наше исследование устанавливает строгие ограничения на интенсивность магнитных полей", — подчеркнули авторы работы.

Соавтор исследования, профессор Хартфордширского университета Вид Иршич, уверен, что новые результаты помогут по-новому взглянуть на формирование космических структур.

"Эти новые ограничения имеют важные последствия для теоретических моделей", — добавил Вид Иршич.

Что дальше

Учёные планируют проверить свои выводы при помощи телескопа "Джеймс Уэбб". Его наблюдения должны помочь точнее определить роль магнитных полей в истории космоса и их влияние на образование галактик.

Таким образом, даже слабейшие силы, существовавшие в первые мгновения после рождения Вселенной, оставили заметный след в её современной структуре. И этот след учёные постепенно учатся "читать".

Уточнения

Симуляция (жарг., калька c англ. simulation) — имитация какого-либо физического процесса при помощи искусственной (напр., механической или компьютерной) системы. Также используется перевод "имитационное моделирование".

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
