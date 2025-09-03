Рынок труда под влиянием нейросетей: этим профессиям грозит вымирание

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука
Наука

Многие профессии в ближайшие годы значительно трансформируются под влиянием искусственного интеллекта и роботизации. В беседе с Pravda.Ru основатель сервиса удаленного контроля персонала Glaz Виктор Гор рассказал, какие сферы окажутся под наибольшим влиянием технологий и как специалистам подготовиться к изменениям.

Человек и искуственный интеллект
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек и искуственный интеллект

"Сегодня практически все профессии, которые можно автоматизировать, претерпят серьезные изменения. Это касается, например, юриспруденции, бухгалтерии, HR, проектирования, дизайна и стайлинга. Даже задачи, которые кажутся уникальными, будут выполняться точнее и эффективнее с помощью искусственного интеллекта", — отметил эксперт.

Гор подчеркнул, что искусственный интеллект не заменит людей полностью, а станет инструментом для повышения эффективности их работы.

"Самое ценное, что может сделать специалист в любой профессии, — начать использовать ИИ уже сейчас. Это касается дизайнеров, аналитиков, веб-разработчиков и многих других специалистов. Технологии не устраняют человека, они усиливают его возможности", — объяснил он.

Эксперт выделил профессии, которые останутся востребованными несмотря на изменения.

"Сложно полностью заменить пожарных или специалистов ручного труда — плотников, слесарей, сварщиков, каменщиков. Однако даже в этих сферах технологии постепенно внедряются, и важно быть готовым к трансформации", — добавил Гор.

По его словам, в ближайшие два-три года искусственный интеллект будет ускорять и усиливать работу специалистов, создавая новые возможности и требования к навыкам.

"Если игнорировать эти изменения, можно столкнуться с серьезными трудностями. Те, кто начнет использовать ИИ прямо сейчас, смогут оставаться востребованными и адаптироваться вместе с технологическим прогрессом", — заключил эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
