Один звонок — и деньги улетают: как уберечь бабушку и дедушку от мошенников

Наука

Главной защитой пенсионеров от мошенников эксперт считает регулярное информирование и обучение элементарным правилам безопасности. О том, как помочь пожилым родственникам не попасться на удочку аферистов, в беседе с Pravda.Ru рассказал специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая женщина в шляпе

Вакулин подчеркнул, что важнейшая мера — это просветительские беседы о правилах информационной гигиены в сети, включая то, какие ссылки можно открывать и какие программы устанавливать. По его словам, необходимо пользоваться антивирусным программным обеспечением, в том числе встроенными средствами смартфонов и бесплатными версиями отечественных решений.

"Во-первых, необходимо проводить информационные беседы о том, как себя обезопасить, то есть на какие ссылки можно переходить, на какие нельзя, что можно устанавливать, что нельзя", — отметил специалист.

Он добавил, что полезным инструментом могут стать определители номеров, которые позволяют распознавать спам-звонки. При этом эксперт обратил внимание на необходимость надежных паролей и двухфакторной аутентификации.

"Базовые требования к паролю, это как минимум 8 символов, включая в себя цифры, буквы верхнего и нижнего регистра, символы. Также можно установить двухфакторную аутентификацию, когда помимо пароля еще могут запросить дополнительные сведения", — пояснил Вакулин.

Говоря о банковской сфере, специалист привел пример из личного опыта, когда банкомат отказал ему в выдаче наличных с карты девушки, и банк потребовал подтверждения владельца карты. Он отметил, что технологии, включая внедрение искусственного интеллекта в камеры банкоматов, могут помочь в борьбе с мошенниками.

По его мнению, гораздо важнее, чем контроль, является массовое информирование населения. Вакулин подчеркнул, что пенсионерам особенно необходимо чаще напоминать простые правила — не передавать коды доступа никому, даже тем, кто представляется сотрудниками банка или правоохранительных органов.