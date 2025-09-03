Один звонок — и деньги улетают: как уберечь бабушку и дедушку от мошенников

Главной защитой пенсионеров от мошенников эксперт считает регулярное информирование и обучение элементарным правилам безопасности. О том, как помочь пожилым родственникам не попасться на удочку аферистов, в беседе с Pravda.Ru рассказал специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.
Вакулин подчеркнул, что важнейшая мера — это просветительские беседы о правилах информационной гигиены в сети, включая то, какие ссылки можно открывать и какие программы устанавливать. По его словам, необходимо пользоваться антивирусным программным обеспечением, в том числе встроенными средствами смартфонов и бесплатными версиями отечественных решений.
"Во-первых, необходимо проводить информационные беседы о том, как себя обезопасить, то есть на какие ссылки можно переходить, на какие нельзя, что можно устанавливать, что нельзя", — отметил специалист.
Он добавил, что полезным инструментом могут стать определители номеров, которые позволяют распознавать спам-звонки. При этом эксперт обратил внимание на необходимость надежных паролей и двухфакторной аутентификации.
"Базовые требования к паролю, это как минимум 8 символов, включая в себя цифры, буквы верхнего и нижнего регистра, символы. Также можно установить двухфакторную аутентификацию, когда помимо пароля еще могут запросить дополнительные сведения", — пояснил Вакулин.
Говоря о банковской сфере, специалист привел пример из личного опыта, когда банкомат отказал ему в выдаче наличных с карты девушки, и банк потребовал подтверждения владельца карты. Он отметил, что технологии, включая внедрение искусственного интеллекта в камеры банкоматов, могут помочь в борьбе с мошенниками.
По его мнению, гораздо важнее, чем контроль, является массовое информирование населения. Вакулин подчеркнул, что пенсионерам особенно необходимо чаще напоминать простые правила — не передавать коды доступа никому, даже тем, кто представляется сотрудниками банка или правоохранительных органов.
"Путем ограничения либо тотального контроля за пенсионерами мы все равно мало чего добьемся. Мы сможем снизить количество мошеннических действий, но мы не остановим все мошеннические действия", — резюмировал специалист.
