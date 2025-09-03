Увидели неизвестный номер на экране? Вот что нужно знать перед ответом на звонок

Чаще всего с незнакомых номеров звонят мошенники, пытаясь получить личные данные или заставить перевести деньги. В беседе с Pravda.Ru специалист по информационной безопасности и эксперт по кибербезопасности Дмитрий Артимович рассказал, как правильно реагировать на такие звонки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телефонный мошенник

По его словам, если при звонке собеседник представляется сотрудником полиции, прокуратуры, госуслуг или банка и пытается по телефону выяснить личные данные либо предлагает "перевести деньги на безопасный счет", нужно немедленно прекратить разговор.

"Ни один госорган не будет решать вопросы по телефону или через мессенджеры. Максимум вас пригласят прийти в отделение и могут направить повестку. Все остальное — верный признак мошенничества", — подчеркнул эксперт.

Артимович предупредил, что злоумышленники часто меняют номера, поэтому блокировка одного не гарантирует прекращения звонков. Тем не менее отказ от диалога снижает риски.

"Если вы просто сбрасываете звонки и не вступаете в разговор, вас быстро помечают как неконтактного, и вероятность новых попыток уменьшается", — пояснил специалист.

Эксперт отметил, что значимые звонки человек обычно ожидает. Если гражданин не является участником следственных действий и не нарушал закон, внезапные звонки, якобы от сотрудников полиции, почти наверняка являются мошенническими.