Антибиотики бессильны? Ученые выяснили, какой продукт снижает эффективность препаратов

Новое исследование показало: привычные пищевые ингредиенты могут ослаблять действие антибиотиков. Особенно заметен эффект у кофеина — вещества, присутствующего в кофе, чае и многих газированных напитках.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чашка кофе и лекарства на столе

Команда под руководством профессора Аны Риты Брочадо провела скрининг 94 соединений, включая лекарственные препараты и пищевые добавки, чтобы выяснить, как они влияют на бактерии. Учёные сосредоточились на кишечной палочке (E. coli), анализируя активность генетических регуляторов и транспортных белков, отвечающих за взаимодействие клетки с окружающей средой.

Результаты оказались неожиданными. Кофеин изменял работу гена регулятора Rob, что влияло на транспортные белки и снижало поглощение антибиотиков, таких как ципрофлоксацин. В итоге эффективность препарата заметно падала. Это значит, что привычная чашка кофе способна косвенно повлиять на исход антибактериальной терапии.

Интересно, что у Salmonella enterica подобного эффекта обнаружено не было. Даже близкие по строению бактерии по-разному реагируют на одни и те же химические сигналы, что подчёркивает сложность микробных адаптаций.

Учёные отмечают, что такие результаты помогают лучше понять механизмы скрытой антибиотикорезистентности. Речь идёт не о генетических мутациях, а о способности бактерий временно менять свою реакцию под действием окружающей среды. В будущем это может повлиять на выбор схем лечения, комбинацию препаратов и даже рекомендации по диете во время терапии.

Исследование демонстрирует важность комплексного подхода к лечению инфекций: эффективность антибиотика зависит не только от дозировки и спектра действия, но и от того, что пациент употребляет в пищу параллельно с приёмом лекарства.

Уточнения

Кише́чная па́лочка (лат. Escherichia coli) — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространённых в нижней части кишечника теплокровных животных.

