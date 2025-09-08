Сибирский мамонт стал сенсацией науки: его зубы сохранили ДНК и микробов, способных пережить миллион лет

На северо-востоке Сибири, в районе реки Адыча, археологи обнаружили останки степного мамонта возрастом 1,1 миллиона лет. Это открытие стало сенсацией не только благодаря возрасту находки, но и потому, что из его зуба удалось извлечь древнейшую на сегодняшний день ДНК животного. Новое исследование пошло ещё дальше: учёные сумели выделить микробные следы, позволившие впервые взглянуть на микробиом доисторических гигантов.

Самая древняя ДНК в истории

В 2021 году команда шведских учёных секвенировала ДНК из моляра адычинского мамонта. Этот образец стал рекордным: он оказался старше на сотни тысяч лет предыдущих образцов животной ДНК. Теперь исследователи проанализировали не только генетический материал самого мамонта, но и микробные следы, сохранившиеся в костях и зубах.

В общей сложности изучили 483 останка мамонтов из России и Канады, возраст которых превышал миллион лет. Впервые удалось создать обширную базу данных, включающую 440 новых секвенированных образцов.

Микробиом мамонтов: неожиданные находки

Изучение ДНК позволило выявить 310 микробов, найденных в разных частях останков — от зубов до костей. Большинство из них проникли в ткани уже после смерти животных, но шесть видов удалось идентифицировать как "ассоциированные с хозяином", то есть они жили в симбиозе внутри организма мамонтов.

Среди них — бактерия Erysipelothrix, которая известна современным ветеринарам: её находят у собак, свиней, крупного рогатого скота и даже людей. В некоторых случаях она вызывает эндокардит — опасное воспаление внутренней оболочки сердца. Генетический след этой бактерии стал самым древним в своём роде из всех, когда-либо обнаруженных.

Кроме того, были найдены следы бактерий рода Pasteurella. Их ДНК из костей позднеплейстоценовых мамонтов оказалась схожа с возбудителем септицемии, убившей в 2020 году шесть африканских слонов в Зимбабве.

Учёные также обнаружили два типа стрептококков, один из которых родственен бактериям, вызывающим кариес у человека.

Бактерии — не только враги

Хотя названия этих микроорганизмов ассоциируются с болезнями, исследователи подчеркивают: сами по себе бактерии не всегда опасны. Многие из них безвредны или даже полезны. Например, Pasteurella участвует в синтезе янтарной кислоты, важной для обмена веществ и выработки энергии.

Таким образом, древние микробиомы могли не только быть причиной заболеваний, но и оказывать положительное влияние на здоровье мамонтов.

Что это меняет в науке

Открытие микробов, живших внутри мамонтов, показывает, что микробиом — ключевой элемент эволюции. Он мог влиять на здоровье, адаптацию и даже судьбу целых видов. Полученные данные дают учёным уникальную возможность проследить связь между древними микроорганизмами и современными инфекциями.

Исследование стало прорывом в палеогенетике: теперь ясно, что в древних останках можно найти не только ДНК вымерших животных, но и их микробиологическое окружение. Это открывает совершенно новое направление — изучение микробиомов исчезнувших видов.

