Теперь худеть легко: микрогранулы, которые блокируют 100% вредных жиров

2:18
Наука

Учёные представили инновационную разработку в области борьбы с лишним весом — съедобные микрогранулы, созданные на основе зелёного чая, витамина Е и морских водорослей. Новый метод обещает стать безопасной альтернативой существующим препаратам для снижения веса, многие из которых сопровождаются побочными эффектами.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Главный принцип действия прост и эффективен: микрогранулы прикрепляются к жировым молекулам в пищеварительном тракте и блокируют их усвоение. Таким образом, часть жиров просто выводится из организма естественным путём, без необходимости вмешательства в метаболизм или применения агрессивных химических веществ. В отличие от распространённых средств вроде орлистата, новинка не вызывает неприятных побочных эффектов.

Эксперименты на животных уже показали впечатляющие результаты. Крысы, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров и одновременно получали микрогранулы, потеряли около 17% веса. У них наблюдалось меньше жировой ткани, а также значительно меньше повреждений печени по сравнению с контрольной группой. При этом побочных эффектов зафиксировано не было.

Дополнительным преимуществом стала универсальность продукта. Микрогранулы практически не имеют вкуса и могут легко интегрироваться в повседневное питание. Их можно добавлять в десерты, напитки или другие продукты, что делает метод удобным для широкой аудитории.

Учёные уже начали сотрудничество с биотехнологической компанией для организации масштабного производства и перехода к клиническим испытаниям. В настоящее время в тестах участвуют 26 добровольцев. Первые результаты будут представлены на цифровой конференции Американского химического общества текущей осенью, сообщает SciTechDaily.

Финансирование проекта осуществлялось различными китайскими фондами и исследовательскими программами, что подчеркивает серьёзный интерес к теме на государственном уровне. Если дальнейшие испытания подтвердят эффективность и безопасность микрогранул, это может стать настоящим прорывом в области диетологии и здравоохранения.

Уточнения

Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).

Орлистат — лекарственное средство, специфический ингибитор желудочно-кишечных липаз. Используется как средство для снижения веса.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
