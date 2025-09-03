Шёпот древних стен: в Перу найдена трёхмерная фреска

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В Перу археологи обнаружили потрясающую разноцветную трёхмерную стену, которая может быть возрастом 4000 лет. Эта уникальная находка коренным образом изменила представления о первых цивилизациях в Америке.

Захоронение в Перу
Фото: livescience.com by Jeffrey Quilter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Захоронение в Перу

На настенной резьбе размером три на шесть метров изображена стилизованная крупная хищная птица с расправленными крыльями. Ее голова украшена объемными ромбовидными узорами, которые визуально соединяют южную и северную части фрески. Узор покрыт барельефными фризами и яркими рисунками в синих, жёлтых, красных и чёрных цветах.

Эти сложные и изящные изображения дают новую перспективу на верования и социальные структуры ранних цивилизаций, существовавших в период с 2000 по 1000 год до нашей эры в Перу. Археологи считают, что именно в доиспанский период здесь началось зарождение цивилизации как на севере, так и на юге Америки, пишет The Guadian.

Уточнения

Фре́ска (от итал.  fresco — свежий, аффреско (итал. affresco — по сырой штукатурке) — одна из техник стенных росписей, противоположность «альсекко» (росписи по сухому). При высыхании содержащаяся в штукатурке известь образует тонкую прозрачную кальцитную плёнку, делающую фреску долговечной. Выполняется художниками-монументалистами.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
