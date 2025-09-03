Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дерево задохнётся и погибнет: садоводы десятилетиями недооценивали эту коварную угрозу
Гениальный денежный метод: как родителям можно формировать финансовое будущее своих детей
Никто не догадается, что это трикотаж: брюки, которые делают осень стильной и мягкой
Афон напротив: где на Ситонии найти идеальный семейный пляж
Развеиваем мифы: как часто ходить в зал, чтобы мышцы росли, а не болели
Преданная, как собака, и безопасная для аллергиков: эти породы кошек покоряют сердца миллионов
Скрытый враг в стакане молока: привычный продукт превращается в источник смертельной инфекции
Стоцкая показала подросшего сына, который похож на Киркорова больше, чем сам Киркоров
Говядина тает во рту, как в мишленовском ресторане: для этого не нужен талант, а специя

Ужасная болезнь древности: находка в Сан-Паулу изменила представление о здоровье динозавров

2:09
Наука

Даже гигантские зауроподы — длинношеие динозавры, населявшие территорию современной Бразилии около 80 миллионов лет назад, — не были защищены от болезней. Учёные нашли в их костях следы остеомиелита — тяжёлой инфекции, разрушающей костную ткань и оказывавшейся смертельной в условиях мелового периода.

Динозавр
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Динозавр

В муниципалитете Ибира (штат Сан-Паулу) были исследованы останки шести зауроподов. На костях заметны характерные повреждения, но нет следов заживления. Это означает, что болезнь была активной и привела к гибели животных. Работа опубликована в журнале The Anatomical Record.

"О случаях инфекционных заболеваний у зауроподов известно немного, и первый из них был описан совсем недавно. Но все кости, которые мы изучили, происходят из одного региона и одного периода, что говорит о массовом распространении патогенов", — объяснил автор исследования и сотрудник Тито Аурелиано из Университета Карири (URCA).

С помощью сканирующего электронного микроскопа учёные выделили три формы проявления болезни:

  • округлые костные выступы-шишки,
  • эллиптические отметины, похожие на отпечатки пальцев,
  • крупные круглые вмятины, которые могли соединяться с мягкими тканями и выделять кровь или гной.

Повреждения затрагивали костный мозг и распространялись наружу. Такая структура отличает инфекцию от опухолей или других патологий.

Район находки — формация Сан-Жозе-ду-Риу-Прету — в меловом периоде представлял собой засушливые равнины с медленными реками и стоячими бассейнами воды. Эти условия создавали идеальную среду для патогенов, которые могли передаваться через воду или насекомых. Именно здесь ранее был найден и первый случай заражения динозавра паразитом, вызвавшим остеомиелит.

"Такая среда способствовала распространению болезней у динозавров, черепах и даже древних крокодилов", — добавил Аурелиано.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий. Динозавры возникли в триасовом периоде, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад; их доминирование продолжалось на протяжении остальной части мезозойской эры, в течение юрского и мелового периодов.

Остеомиели́т (от др.-греч. ὀστέον - "кость"; μυελός - "мозг"; -ῖτις - "воспаление") — гнойно-некротический процесс, развивающийся в кости и костном мозге, а также в окружающих их мягких тканях, вызываемый пиогенными (производящими гной) бактериями или микобактериями.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Еда и рецепты
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Цвета новой осени : 4 неожиданных сочетания, которые покорят мир моды
Красота и стиль
Цвета новой осени : 4 неожиданных сочетания, которые покорят мир моды
Популярное
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула

Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?

Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Последние материалы
Время тренировок: как индивидуальные биоритмы влияют на ваш прогресс
179 рублей за счастье: Абрау-Дюрсо и Коровка из Кореновки готовят десертный хит
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Сентябрьский приговор: три признака, что пора брать секатор, иначе лилии сгниют
Экзамен по вождению станет другим: что ждёт учеников автошкол с марта 2026 года
Ужасная болезнь древности: находка в Сан-Паулу изменила представление о здоровье динозавров
Тамариски, шезлонги и закаты: где на Саламине найти песок и безопасное море для детей
Хозяева убивают кошек избытком любви: как заботливое кормление сокращает жизнь питомца
Рискуете здоровьем и имуществом: почему спать с телефоном под подушкой опасно
Когда кофе маскируется под простуду: симптомы, которые сбивают с толку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.