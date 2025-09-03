Ужасная болезнь древности: находка в Сан-Паулу изменила представление о здоровье динозавров

Даже гигантские зауроподы — длинношеие динозавры, населявшие территорию современной Бразилии около 80 миллионов лет назад, — не были защищены от болезней. Учёные нашли в их костях следы остеомиелита — тяжёлой инфекции, разрушающей костную ткань и оказывавшейся смертельной в условиях мелового периода.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Динозавр

В муниципалитете Ибира (штат Сан-Паулу) были исследованы останки шести зауроподов. На костях заметны характерные повреждения, но нет следов заживления. Это означает, что болезнь была активной и привела к гибели животных. Работа опубликована в журнале The Anatomical Record.

"О случаях инфекционных заболеваний у зауроподов известно немного, и первый из них был описан совсем недавно. Но все кости, которые мы изучили, происходят из одного региона и одного периода, что говорит о массовом распространении патогенов", — объяснил автор исследования и сотрудник Тито Аурелиано из Университета Карири (URCA).

С помощью сканирующего электронного микроскопа учёные выделили три формы проявления болезни:

округлые костные выступы-шишки,

эллиптические отметины, похожие на отпечатки пальцев,

крупные круглые вмятины, которые могли соединяться с мягкими тканями и выделять кровь или гной.

Повреждения затрагивали костный мозг и распространялись наружу. Такая структура отличает инфекцию от опухолей или других патологий.

Район находки — формация Сан-Жозе-ду-Риу-Прету — в меловом периоде представлял собой засушливые равнины с медленными реками и стоячими бассейнами воды. Эти условия создавали идеальную среду для патогенов, которые могли передаваться через воду или насекомых. Именно здесь ранее был найден и первый случай заражения динозавра паразитом, вызвавшим остеомиелит.

"Такая среда способствовала распространению болезней у динозавров, черепах и даже древних крокодилов", — добавил Аурелиано.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий. Динозавры возникли в триасовом периоде, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад; их доминирование продолжалось на протяжении остальной части мезозойской эры, в течение юрского и мелового периодов.



Остеомиели́т (от др.-греч. ὀστέον - "кость"; μυελός - "мозг"; -ῖτις - "воспаление") — гнойно-некротический процесс, развивающийся в кости и костном мозге, а также в окружающих их мягких тканях, вызываемый пиогенными (производящими гной) бактериями или микобактериями.

