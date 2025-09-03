1,8 миллиона лет назад: новая находка на Кавказе раскрыла тайну древнейших миграций Homo erectus

Наука

Челюстная кость Homo erectus, возраст которой оценивается в 1,8 миллиона лет, была обнаружена в Грузии. Эта находка может означать, что первые группы людей жили за пределами Африки значительно раньше, чем предполагалось.

Фото: JODA Flickr page by John Day Fossil Beds National Monument staff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаборатория палеонтолога

Открытие, о котором 31 июля сообщило Национальное агентство Грузии по охране культурного наследия, стало важным шагом в понимании эволюции рода Homo.

"Оно, как ожидается, поможет выявить причины миграции ранних гоминидов из Африки", — отметил археолог Георгий Бидзинашвили из Государственного университета Ильи в Тбилиси.

С 2020 года он руководит раскопками в Оразмани, примерно в 100 км к югу от Тбилиси. Здесь уже находили каменные орудия и кости животных, а в 2022 году — первый зуб H. erectus. Теперь же обнаружена и часть челюсти.

Homo erectus появился около 2 млн лет назад в Африке. Именно он первым вышел за пределы континента, расселившись по Европе, Азии и даже Океании. Самые ранние следы этого пути были найдены в Дманиси, всего в 19 км от Оразмани.

Раскопки в Дманиси продолжаются три десятилетия. Там обнаружено более сотни костей, включая пять черепов. Они показали: первые переселенцы были ниже ростом и имели меньший мозг, чем Homo sapiens. Сначала этих гоминидов выделили в отдельный вид Homo georgicus, но позже признали ранними представителями H. erectus в Евразии.

"Поскольку мы ещё не очистили челюсть, мы не можем сравнить её с зубом из Оразмани, найденным в 2022 году", — уточнил Бидзинашвили.

Тем не менее находки дают основание полагать, что Дманиси не был единственным местом обитания первых людей на Кавказе.

"Возможно, мы наблюдаем не единичный случай миграции в Грузию, а более широкое распространение Homo erectus в этот период", — сказала антрополог Карен Бааб, из Университета Среднего Запада (США).

Сейчас учёные пытаются определить, какой из сайтов старше.

"Пока у нас нет новых данных, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, что останки из Оразмани древнее дманисийских, к концу года мы будем знать", — отметил Бидзинашвили.

Уточнения

Челове́к прямоходя́щий (лат. Homo erectus) или челове́к вы́прямленный (устар. "архантропы") — ископаемый вид людей, который рассматривают как непосредственного предка современных людей.



Кавка́з — географическая область, преимущественно горная страна в Евразии, расположенная к югу от Восточно-Европейской равнины, на границе Европы и Азии. Ограничен Чёрным морем с запада и Каспийским морем с востока.

