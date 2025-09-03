Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайный сговор вокруг Северного потока: кто стоит за молчанием Германии
Крошечные тли переписали законы эволюции: неожиданный эффект в водоёмах, запустивщий цепную реакцию
Кто победит в битве за туриста в Греции: греческие туристы уходят — европейцы занимают их места
Что делает ваши волосы ломкими? Возможно, это не уход, а вода
Клубника будет как только что с грядки: хитрый способ хранения удивит
Погребняк высказалась о скандальном концерте Егора Крида
Захламлённая полка у зеркала решает больше, чем кажется: от неё зависит уют всей ванной
ЗОЖ-инвестиции: вот почему россияне стали вкладывать вдвое больше в своё здоровье
Сердце предупреждает заранее: 5 сигналов, которые нельзя игнорировать

Древние тайны Солнечной системы: в недрах Марса нашли то, что пережило миллиарды лет

2:28
Наука

Что, если глубоко под поверхностью Марса до сих пор покоятся осколки протопланет, столкнувшихся миллиарды лет назад? Новое исследование показало: в мантии Красной планеты действительно могут храниться гигантские ударные структуры, которые стали немыми свидетелями рождения Солнечной системы.

Марс
Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марс

Учёные изучили данные о "марсотрясениях", собранные аппаратом NASA InSight, работавшим с 2018 по 2022 год. Несмотря на то что модуль замолчал из-за пыли, закрывшей солнечные панели, собранных им данных хватило для открытия десятков необычных образований в мантии Марса.

Оказалось, что некоторые подземные сигналы задерживались дольше обычного. Отслеживая их, исследователи выявили области с гораздо более высокой плотностью, чем у окружающих пород. Именно так и были обнаружены скрытые структуры диаметром до 4 км на глубине почти 1500 км при температуре около 1500 °C.

"Мы никогда прежде не видели внутреннюю часть планеты настолько чётко, перед нами мантия, усеянная древними фрагментами", — отметил, планетолог Константинос Хараламбус из Имперского колледжа Лондона.

По расчётам, эти структуры возникли около 4,5 млрд лет назад, когда Марс пережил серию колоссальных столкновений. Некоторые объекты, врезавшиеся в планету, могли быть протопланетами — зачатками будущих миров.

Марс отличается от Земли тем, что его кора цельная и неподвижная. У нас же тектонические плиты разрушают подобные образования, погружая их в мантию. Именно поэтому марсианские структуры сохранились почти в первозданном виде.

"Тот факт, что они дошли до наших дней, говорит о крайне медленной эволюции недр Марса", — добавил Хараламбус.

За время работы InSight зафиксировал более 1300 марсотрясений. Они помогли учёным не только создать детальную карту внутренних слоёв планеты, но и выявить иные тайны — например, признаки гигантского подземного океана.

"Мы знали, что Марс хранит следы своего далёкого прошлого, но не ожидали увидеть его историю столь ясно", — подчеркнул инженер Том Пайк, из Имперского колледжа Лондона.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Наука и техника
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Популярное
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта

Полезная альтернатива классической закуске — кабачковая икра без жарки, с тыквой и ароматной зеленью, которую легко приготовить в духовке.

Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Последние материалы
Тайный сговор вокруг Северного потока: кто стоит за молчанием Германии
Крошечные тли переписали законы эволюции: неожиданный эффект в водоёмах, запустивщий цепную реакцию
Кто победит в битве за туриста в Греции: греческие туристы уходят — европейцы занимают их места
Что делает ваши волосы ломкими? Возможно, это не уход, а вода
Древние тайны Солнечной системы: в недрах Марса нашли то, что пережило миллиарды лет
Клубника будет как только что с грядки: хитрый способ хранения удивит
Погребняк высказалась о скандальном концерте Егора Крида
Захламлённая полка у зеркала решает больше, чем кажется: от неё зависит уют всей ванной
ЗОЖ-инвестиции: вот почему россияне стали вкладывать вдвое больше в своё здоровье
Сердце предупреждает заранее: 5 сигналов, которые нельзя игнорировать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.