Древние тайны Солнечной системы: в недрах Марса нашли то, что пережило миллиарды лет

Наука

Что, если глубоко под поверхностью Марса до сих пор покоятся осколки протопланет, столкнувшихся миллиарды лет назад? Новое исследование показало: в мантии Красной планеты действительно могут храниться гигантские ударные структуры, которые стали немыми свидетелями рождения Солнечной системы.

Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

Учёные изучили данные о "марсотрясениях", собранные аппаратом NASA InSight, работавшим с 2018 по 2022 год. Несмотря на то что модуль замолчал из-за пыли, закрывшей солнечные панели, собранных им данных хватило для открытия десятков необычных образований в мантии Марса.

Оказалось, что некоторые подземные сигналы задерживались дольше обычного. Отслеживая их, исследователи выявили области с гораздо более высокой плотностью, чем у окружающих пород. Именно так и были обнаружены скрытые структуры диаметром до 4 км на глубине почти 1500 км при температуре около 1500 °C.

"Мы никогда прежде не видели внутреннюю часть планеты настолько чётко, перед нами мантия, усеянная древними фрагментами", — отметил, планетолог Константинос Хараламбус из Имперского колледжа Лондона.

По расчётам, эти структуры возникли около 4,5 млрд лет назад, когда Марс пережил серию колоссальных столкновений. Некоторые объекты, врезавшиеся в планету, могли быть протопланетами — зачатками будущих миров.

Марс отличается от Земли тем, что его кора цельная и неподвижная. У нас же тектонические плиты разрушают подобные образования, погружая их в мантию. Именно поэтому марсианские структуры сохранились почти в первозданном виде.

"Тот факт, что они дошли до наших дней, говорит о крайне медленной эволюции недр Марса", — добавил Хараламбус.

За время работы InSight зафиксировал более 1300 марсотрясений. Они помогли учёным не только создать детальную карту внутренних слоёв планеты, но и выявить иные тайны — например, признаки гигантского подземного океана.

"Мы знали, что Марс хранит следы своего далёкого прошлого, но не ожидали увидеть его историю столь ясно", — подчеркнул инженер Том Пайк, из Имперского колледжа Лондона.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу.

