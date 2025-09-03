Размером с автобус: астероид 2025 QV5 приблизится к Земле

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Вечером мимо Земли пролетит астероид размером с автобус, получивший название 2025 QV5.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Межзвёздный объект

С этим космическим камнем все в порядке: он пролетит на расстоянии более 500 000 км, что почти в два раза дальше, чем Луна. Астероид имеет размер около 35 футов в диаметре (это как небольшой автобус!).

Астероид 2025 QV5 довольно мал, чтобы считаться "потенциально опасным", как это определяет НАСА. Большинство камней сгорит в атмосфере, так что даже если что-то произойдёт, катастрофы не будет. А ещё у астрономов есть планы изучить этот объект, ведь он снова будет пролетать мимо в 2026 и 2027 годах, сообщает New York Post.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

