Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Он ехал, когда другие сыпались: как скромный Opel стал эталоном среди первых иномарок в СНГ
Секретный способ общения с кошкой раскрыт: простое движение меняет её отношение к хозяину
Человечество в шаге от новой эры: дорога на Марс стала в десять раз короче
Секрет безопасности на кухне: почему мытье яиц — это не прихоть, а жизненная необходимость
Тематические сады и шоу: Парижский Диснейленд откроет новый мир приключений
Ожидание и реальность: почему моноспектакль Данилы Козловского разочаровал публику
Минус 10 кг за 2 недели: методика китаянок, которая будоражит весь мир — эта диета сжигает жир сама
Ореховый в интерьере: как не превратить квартиру в музей 90-х
Рестораны используют этот трюк ежедневно: вот как почистить духовку менее чем за 5 минут

Размером с автобус: астероид 2025 QV5 приблизится к Земле

0:51
Наука

Вечером мимо Земли пролетит астероид размером с автобус, получивший название 2025 QV5. 

Межзвёздный объект
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Межзвёздный объект

С этим космическим камнем все в порядке: он пролетит на расстоянии более 500 000 км, что почти в два раза дальше, чем Луна. Астероид имеет размер около 35 футов в диаметре (это как небольшой автобус!).

Астероид 2025 QV5 довольно мал, чтобы считаться "потенциально опасным", как это определяет НАСА. Большинство камней сгорит в атмосфере, так что даже если что-то произойдёт, катастрофы не будет. А ещё у астрономов есть планы изучить этот объект, ведь он снова будет пролетать мимо в 2026 и 2027 годах, сообщает New York Post.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Экономика и бизнес
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Садоводство, цветоводство
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Популярное
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта

Полезная альтернатива классической закуске — кабачковая икра без жарки, с тыквой и ароматной зеленью, которую легко приготовить в духовке.

Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Смеющиеся крысы, пьющие обезьяны и рожающие самцы: 10 фактов о животных, которые звучат как выдумка
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Последние материалы
Упражнение из 70-х снова стало модным — но знают ли все, что стоит за его популярностью
Что нельзя вернуть в магазин: список, который сбережёт нервы и деньги
Соцсети в восторге, а врачи хватаются за голову: опасный бум интервального голодания
Теплица, которая не принесёт плодов: какие ошибки осенью сводят урожайность к нулю
НДС прощается с золотом: станет ли драгметалл доступнее для россиян
Тайный драйвер прогресса: что заставляет малые техкомпании расти как на дрожжах
Океан хранит секреты, о которых лучше не знать: на морском дне нашли существо, которое пожирает акул
Испания восстаёт против толп туристов: под контролем арендное жильё
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Фотограф-любитель случайно заснял самолёт RATT55: что скрывали облака
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.