Фотограф-любитель случайно заснял самолёт RATT55: что скрывали облака

Наука

Майкл Рокита стал знаменитым благодаря невероятным снимкам. Он запечатлел в облаках сверхсекретный самолёт ВВС США под названием RATT55.

крыло самолета
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
крыло самолета

RATT55 предназначен для специализированных испытаний в реальных условиях — во время полёта оценивается, насколько хорошо он скрыт от обнаружения другими "невидимыми" самолётами.

Однако, несмотря на захватывающие снимки, ЦРУ еще в 2013 году официально подтвердило назначение Зоны 51. Это была секретная испытательная база для экспериментальных самолётов, активно использовавшихся во времена холодной войны. Самым известным из них был шпионский U-2, способный подниматься на высоту более 21 километра.

Документы указывают, что тестирование U-2 на таких высотах спровоцировало неожиданный эффект — резкое увеличение сообщений об НЛО, так как их необычная форма и высота полёта заставляли людей думать, что это нечто загадочное, пишет cestovanie.pravda.

Уточнения

Зо́на 51 (англ. Area 51) — общепринятое название строго засекреченного объекта Военно-воздушных сил США на Испытательном и тренировочном полигоне Невады, в 83 милях (134 км) к северо-западу от Лас-Вегаса, на южном берегу сухого солёного озера Грум-Лейк.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
