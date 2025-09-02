Эксперты в восторге: корейское исследование выявило победителя в борьбе с пятнами

Производитель стиральных порошков Persil объявил о выдающихся результатах своего продукта Expert Indoor Drying, который был признан лучшим в тестировании Корейским ведомством по защите прав потребителей в области удаления стойких пятен.

Сложность удаления пятен крови и чернил обусловлена их составом: белковые и пигментные элементы проникают глубоко в структуру ткани и трудно поддаются очистке.

Представители Persil объясняют эффективность средства уникальной формулой с энзимами, способными расщеплять белковые загрязнения, пишет Korea Herald.

"Мы будем и далее развивать наши технологии, направленные на борьбу с пятнами и неприятными запахами, с которыми люди сталкиваются каждый день, чтобы упростить процесс стирки и укрепить доверие потребителей к нашей продукции", — подчеркнул представитель Persil.

