Эксперты в восторге: корейское исследование выявило победителя в борьбе с пятнами

Наука

Производитель стиральных порошков Persil объявил о выдающихся результатах своего продукта Expert Indoor Drying, который был признан лучшим в тестировании Корейским ведомством по защите прав потребителей в области удаления стойких пятен.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сложность удаления пятен крови и чернил обусловлена их составом: белковые и пигментные элементы проникают глубоко в структуру ткани и трудно поддаются очистке.

Представители Persil объясняют эффективность средства уникальной формулой с энзимами, способными расщеплять белковые загрязнения, пишет Korea Herald.

"Мы будем и далее развивать наши технологии, направленные на борьбу с пятнами и неприятными запахами, с которыми люди сталкиваются каждый день, чтобы упростить процесс стирки и укрепить доверие потребителей к нашей продукции", — подчеркнул представитель Persil.

Уточнения

Ферме́нты (от лат. fermentum «закваска»), или энзи́мы (от греч. ζύμη, ἔνζυμον «закваска»), — обычно сложные белковые соединения, РНК (рибозимы) или их комплексы, ускоряющие химические реакции в живых системах. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
