Антарктида под замком: почему обычным людям запрещено ступить за 60-ю параллель

Наука

Антарктида давно окутана тайнами и мифами. Одни считают её последним заповедником планеты, другие — объектом жёсткого контроля мировых держав. На деле всё проще: Антарктида — самый суровый материк Земли, куда попасть обычному человеку действительно сложно.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Почему доступ ограничен

Главная причина — международный Договор об Антарктике, подписанный в 1959 году. Он установил, что материк не принадлежит ни одной стране, а используется исключительно для науки и мирных целей. Согласно соглашению:

запрещено размещение военных баз;

запрещены испытания оружия и ядерная деятельность;

охраняется уникальная экосистема — нельзя завозить животных и растения.

Фактически, никакого "железного занавеса" для туристов нет. Но передвижение по континенту регулируется, чтобы минимизировать вред природе.

Туризм в Антарктиде

Попасть туда можно — каждое лето (декабрь-февраль) в регион прибывают туристические лайнеры и круизы. Правда, туристов высаживают только на крайние точки Антарктического полуострова или острова рядом с ним. Никто не организует "походы через весь материк" для отдыхающих: суровый климат, высота (среднее плато — около 4000 метров) и риск горной болезни делают такие экспедиции слишком опасными.

Почему мало постоянных станций

Сегодня на континенте действует около 50 научных баз, но лишь несколько работают круглый год — например, российская "Восток", американская "Амундсен-Скотт" и международная "Конкордия". Зимой там остаётся всего по несколько человек: остальным невозможно выжить без постоянных поставок продовольствия и топлива.

Особенности климата

Антарктида — самый высокий и холодный материк Земли. Средняя высота плато — 4 км, что создаёт условия, сравнимые с горными вершинами. Давление ниже, воздух сухой, кислорода мало — это приводит к гипоксии, слабости и бессоннице. Даже при "летних" -30 °C климат кажется относительно терпимым только из-за низкой влажности.

Зачем нужны исследования

Учёные изучают не только "снег и лёд". Антарктида — это ключ к пониманию глобального климата и геологической истории планеты. В ледниках хранится архив атмосферы за сотни тысяч лет: по пузырькам воздуха в слоях льда можно понять, как менялся климат. Кроме того, здесь исследуют космос: тонкая атмосфера и низкий уровень радиопомех делают материк идеальным местом для обсерваторий.

Экономические интересы

По оценкам, в Антарктиде есть огромные запасы полезных ископаемых, включая нефть и газ. Однако их добыча запрещена Договором до 2048 года. Запрет — не столько "заговор", сколько попытка сохранить уникальный регион в первозданном виде.

Кто "хозяин" Антарктиды

Официально — никто. Континент управляется международным сообществом в рамках Договора об Антарктике. Любая страна-участник имеет право создавать научные станции и вести исследования.

Антарктида действительно выглядит загадочно, но запреты и ограничения объясняются не тайной властью, а хрупкостью её экосистемы и экстремальностью условий.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. ἀντί - "против" и ἄρκτος — "Медведица", отсюда вообще — "север") — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.

