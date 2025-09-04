Четыре вершины, где богам угоднее смерть альпиниста, чем его победа

Пока вершины Эвереста и К2 покоряются десятками экспедиций каждый сезон, на карте мира остаются горы, к которым альпинисты относятся с особым благоговением или страхом. Причины разные — религиозные запреты, неприступный рельеф или сочетание мистики и опасности.

Кайлас: гора, на которую не ступала нога человека

Священная вершина Тибета высотой 6638 метров признана святыни сразу в четырёх религиях: индуизме, буддизме, джайнизме и бон. Форма Кайласа напоминает пирамиду, а каждый год тысячи паломников совершают ритуальный обход — кора, считая, что восхождение оскорбило бы богов.

Хотя Китай формально не запрещает альпинизм, все попытки взойти заканчивались ничем. В 1985 году легендарный Райнхольд Месснер получил разрешение, но отказался от экспедиции. В 2000-м испанцы купили право на восхождение, однако паломники перекрыли им путь, и ситуацию поддержали даже в ООН. С тех пор ни одна команда не решилась нарушить покой священной горы.

Карджианг: воплощение хаоса

Эта тибетская вершина на границе с Бутаном (7221 м) остаётся одной из самых загадочных. В 1986 году японцы поднялись лишь на боковой пик Карджианг-2, а в 2001-м датчане сумели покорить Карджианг-3. Основная вершина оказалась недоступной: склоны изрезаны трещинами, а вершина скрыта облаками большую часть года.

Даже опытнейшие альпинисты отказывались от штурма, признавая: гора "не простит ошибок". Последняя попытка обсуждалась в 2010 году, но участники решили отказаться, посчитав риски слишком высокими.

Мачапучаре: резиденция Шивы

Гора в Непале (6998 м), силуэт которой напоминает рыбный хвост, считается обителью бога Шивы. В 1957 году британская экспедиция подошла вплотную к вершине, но, оставшись всего в 50 метрах, остановилась. В том же году правительство Непала запретило восхождения из уважения к верованиям местных жителей.

Ходят легенды о новозеландском альпинисте Билле Дэнсе, который якобы тайно покорил вершину в 1980-х, но доказательств этому нет. Его имя так и осталось в тумане слухов, а сама гора — символом священного табу.

Канкар-Пунсум: самая высокая непокорённая

Вершина высотой 7570 метров на границе Китая и Бутана впервые появилась на картах в 1922 году и до сих пор остаётся недоступной. В 1980-х в Бутане разрешили альпинизм, и с 1985 по 1986 год было четыре попытки взойти — все оказались неудачными.

В 1994-м власти страны запретили восхождения на вершины выше 6000 м, а спустя десять лет — альпинизм полностью, чтобы сохранить сакральный статус гор. Японская экспедиция пыталась подняться со стороны Тибета, но её остановил дипломатический скандал. Сегодня Канкар-Пунсум остаётся самой высокой непокорённой горой планеты.

Почему эти вершины остаются недоступными

Здесь сошлось всё: опасный рельеф, погодные условия и сила традиций. Для одних гор препятствие создаёт религиозный запрет, для других — сама природа. Но именно это делает их символами тайны и притяжения, недостижимыми святынями альпинистского мира.

