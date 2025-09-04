Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Канада на пороге катастрофы. Опубликованы шокирующие данные о ранее неизвестном мегаразломе

1:54
Наука

Международная группа учёных обнаружила скрытый мегаразлом у побережья Канады, используя передовую гидрофонную технологию. Речь идёт о разломе Куин-Шарлотт, который, как показали результаты исследования, обладает потенциалом вызывать разрушительные мегаземлетрясения и цунами.

Трещина в земле
Фото: Openverse by BLM Oregon & Washington, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Трещина в земле

В основе таких катастрофических событий лежит процесс субдукции — погружения одной тектонической плиты под другую. В данном регионе Тихоокеанская плита уходит под Северо-Американскую в районе архипелага Хайда-Гуай. Подобные столкновения сопровождаются сильнейшими толчками, способными не только разрушить прибрежные города, но и вызвать гигантские волны.

Чтобы лучше понять глубинную структуру земной коры, исследователи применили 15-километровый гидрофонный стример, состоящий из тысяч подводных микрофонов. Эта технология позволила впервые получить детализированное изображение скрытого разлома. Собранные данные подтверждают, что регион представляет собой одну из самых опасных сейсмических зон Канады.

Научная ценность открытия заключается в том, что оно помогает исследовать ранние стадии формирования субдукционных зон. Теперь учёные могут более точно прогнозировать масштабы возможных катастроф и корректировать модели сейсмической активности, утверждают авторы статьи в SciTechDaily.

Практическая значимость очевидна: такие знания позволяют лучше подготовиться к землетрясениям и цунами, разработать планы эвакуации и усилить меры безопасности в прибрежных районах. Хотя предсказать точное время следующего мегаземлетрясения невозможно, новое исследование существенно повышает уровень осведомлённости и даёт возможность минимизировать последствия будущих катастроф.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
