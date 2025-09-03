Засуха обнажила руины под плотиной: забытый город и кладбище вышли из воды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Засуха в северном Ираке обернулась неожиданным открытием: под водой Мосульской плотины скрывались руины древнего города эллинистического периода и обширное кладбище. Когда уровень воды резко упал, археологи получили редкий шанс прикоснуться к забытым страницам истории.

Археологические раскопки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Археологические раскопки

Неожиданная находка у деревни Ханке

Раскопки велись курдской археологической группой в районе Семел, недалеко от старой деревни Ханке. Место оставалось под водой десятилетиями, и лишь сейчас показало свои тайны. Исследователи обнаружили не менее 40 керамических захоронений и множество артефактов.

"Мы обнаружили главный город и кладбище. Это первый случай нахождения захоронений такого типа и размера", — отметил глава Департамента древностей и культурного наследия Дохука Бекас Брифкани.

По словам специалистов, захоронения и найденные предметы относятся к эллинистическому периоду — эпохе, когда греческая культура активно взаимодействовала с местными традициями.

Влияние эллинизма на Месопотамию

После походов Александра Македонского на Ближнем Востоке возникли города, где переплелись греческие и восточные традиции. Новые находки помогают понять, как происходил культурный обмен на севере Месопотамии. Керамические изделия и захоронения отражают смешение обычаев, а также особенности торговли и управления в тот период.

Память, спрятанная водой

Мосульская плотина на реке Тигр скрыла под водой более восьмидесяти деревень, школ и древних поселений. Она построена для обеспечения сельского хозяйства, хранения миллиардов кубометров воды и выработки сотен мегаватт электроэнергии в день. Однако вместе с этим была затоплена целая страница культурного наследия.

Археологи отмечают, что падение уровня воды случается крайне редко. Именно такие моменты становятся единственным шансом для исследований. В разные годы открывались то остатки старой езидской деревни, то кладбища и даже здания середины XX века.

Связь с традициями езидов

Северная Месопотамия — это также историческая земля езидов, этнорелигиозного меньшинства, чья вера сочетает элементы древних религий. Здесь сохранились их святыни и традиции, несмотря на века гонений. Восстановление могил и деревень после обнажения земли символизирует неразрывную связь народа с родной территорией.

Хрупкий баланс между прошлым и настоящим

Археологические открытия поднимают вопрос о том, как совместить современные инфраструктурные проекты с сохранением наследия. Плотина остаётся жизненно важной для миллионов людей, но каждый новый спад воды напоминает о цене, которую заплатила история.

"После строительства плотины многие археологические памятники оказались под водой", — пояснил Бекас Брифкани.

Сегодня археологи документируют и бережно раскапывают обнажённые сооружения, чтобы сохранить их для будущих поколений. Эти находки помогают лучше понять, как формировалась культурная карта региона тысячи лет назад.

Уточнения

Артефакт (неологизм, от лат. ars - искусство + лат. factus - сделанный, то есть "сделанный по законам искусства") — продукт творческой деятельности человека.

