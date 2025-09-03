Девять тысяч лет в горах: ячмень из Сурхандарьи рушит миф о Плодородном полумесяце

В предгорьях Сурхандарьи археологи сделали открытие, которое заставляет иначе взглянуть на истоки земледелия. Здесь, в пещере Тода-1, были найдены древние орудия и зерна ячменя, возраст которых превышает девять тысяч лет.

Эти находки показывают: практика обработки злаков существовала далеко за пределами Плодородного полумесяца и охватывала Центральную Азию.

Первые следы работы с ячменём

Раскопки выявили зерна дикого ячменя, остатки фисташек и яблоневых семян, а также каменные серпы и шлифовальные камни. Возраст находок датируется периодом 9200-8600 лет назад. На лезвиях археологи обнаружили характерные следы износа, указывающие на срезание трав.

Это первое зафиксированное свидетельство использования таких инструментов в Центральной Азии.

Долина, похожая на Загрос

По мнению исследователей, долина Сурхандарьи в начале голоцена была богата лесами и лугами, что делало её похожей на регион Загроса в современном Иране. Эти условия создавали возможности для обмена знаниями и культурными практиками между разными сообществами, жившими на огромных просторах Евразии.

Расширение границ земледелия

До сих пор считалось, что истоки сельского хозяйства связаны исключительно с Плодородным полумесяцем на Ближнем Востоке. Именно там представители натуфийской культуры начали собирать дикие злаки более 10 тысяч лет назад.

Новые данные из Узбекистана показывают: аналогичные практики существовали и в других регионах, где люди постепенно учились использовать ресурсы природы.

Как питались первые жители

Археологи подчеркивают, что охотники и собиратели использовали разнообразные стратегии выживания. Они не только добывали мясо и собирали фрукты, но и заготавливали орехи и дикорастущие злаки. Такой образ жизни мог постепенно подталкивать к идее возделывания растений и их одомашнивания.

Вопрос о культурном обмене

Некоторые из найденных зерен напоминают так называемые "обнаженные" типы ячменя, которые характерны для ранних стадий культивации на Ближнем Востоке. Это открывает важный вопрос: речь идёт о независимой инновации в Центральной Азии или же о распространении ближневосточных традиций на восток?

Мозаика параллельных историй

Исследование показало, что земледелие не было единым процессом, зародившимся только в одном месте. Скорее, оно развивалось как сеть параллельных экспериментов, в которых люди по всему континенту пробовали новые способы получения пищи.

"Наши находки показывают, что культурные практики, ведущие к земледелию, были гораздо более распространены, чем считалось ранее. Одомашнивание могло быть ненамеренным результатом долгосрочных взаимодействий человека и растений", — отметил руководитель проекта Синьин Чжоу.

Новые горизонты исследований

Учёным ещё предстоит ответить на главный вопрос: был ли найденный ячмень лишь собран в дикой природе или это уже первые шаги к его выращиванию? Как бы то ни было, открытие существенно расширяет представления о том, где и как зарождалось сельское хозяйство.

История земледелия оказывается куда более сложной, чем предполагалось раньше. Она складывалась не только в Плодородном полумесяце, но и в других регионах, где люди шаг за шагом учились взаимодействовать с природой.

Уточнения

