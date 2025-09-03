Двухголовая жаба стала ключом к пониманию того, как люди переживали климатические катастрофы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:26
Наука

Археологические находки нередко становятся ключом к пониманию того, как древние цивилизации справлялись с природными вызовами и какими символами пользовались для выражения надежды на выживание.

Фигурка жабы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фигурка жабы

Одной из таких находок стала недавно обнаруженная в Перу фигурка необычной формы — двухголовой жабы, возраст которой насчитывает около 3 800 лет.

Уникальная находка в Вичаме

Глиняная фигурка длиной всего 12 см была найдена в поселении Вичама, расположенном на побережье Перу. Этот археологический объект входит в состав знаменитой зоны Караль-Супе — древнейшей известной цивилизации Америки.

До настоящего времени подобные предметы на территории Каральских памятников не встречались, что делает находку поистине уникальной.

Фигурка изображает двух жаб, соединённых задними лапками, и выполнена из необожжённой глины. В культуре Анд жаба считалась священным символом дождя, обновления жизни и плодородия.

Символика амфибий

Жаба для древних андских народов олицетворяла не только влагу, столь необходимую для земледелия, но и способность природы возрождаться после кризисов. Такие изображения нередко использовались в ритуалах, направленных на вызов дождя и восстановление сельского хозяйства после засухи.

"Жаба — это символ кризиса, который пережили эти народы, и она олицетворяет плодородие и процветание", — сказала руководитель раскопок Татьяна Абад.

Её слова подтверждают идею о том, что фигурка имела не декоративное, а глубоко ритуальное значение.

Следы климатических катастроф

Ранее в Вичаме археологи обнаружили рельефы на стенах, изображающие людей с впалыми животами и истощёнными телами. Эти сцены свидетельствуют о голоде и страданиях, вызванных изменениями климата и нехваткой ресурсов. Жаба в таком контексте становится символом надежды и выхода из кризиса.

Вичама как центр цивилизации

Поселение Вичама занимало площадь около 25 гектаров и включало 28 сооружений, площади для собраний и жилые кварталы. Оно находилось всего в 1,5 км от океана и примерно в 160 км к северу от Лимы. Благодаря выгодному расположению жители совмещали сельское хозяйство и рыболовство, что делало Вичаму важным центром жизни региона.

Архитектура и социальная организация

Раскопки показали, что обитатели поселения обладали высоким уровнем организации и навыками планирования. Археологи нашли миниатюрные глиняные модели зданий, которые, вероятно, служили ритуальными объектами или проектами будущих построек. Это подтверждает, что древние жители осознавали значимость общественных пространств и коллективных действий.

Искусство как язык надежды

Сочетание фигурки жабы и рельефов с изображениями голодающих людей показывает, что древние жители использовали искусство как средство коллективного переживания кризиса. Через символы они выражали надежду на благополучие и обращались к силам природы с просьбой о помощи.

Караль-Супе: древнейшая цивилизация Америки

Каральская цивилизация существовала приблизительно с 3500 по 1800 год до н. э. и считается самой древней в обеих Америках. Её достижения в архитектуре, социальном устройстве и ритуальной практике значительно опередили многие другие культуры региона.

Вичама как часть этой сети поселений демонстрирует, насколько рано люди начали осознанно строить города и использовать символы для укрепления общества в трудные времена.

Значение находки

Фигурка двухголовой жабы открывает новое понимание того, как жители древнего Перу взаимодействовали с природой и пытались справляться с её изменчивостью. Она объединяет в себе ритуальное, символическое и социальное значение, становясь важным источником знаний о том, как ранние цивилизации адаптировались к вызовам окружающей среды.

Уточнения

Релье́ф (фр. relief, от лат. relevo "поднимаю") — что-либо выпуклое, возвышенное на плоскости, форма, очертания поверхности (территории), совокупность неровностей твёрдой земной поверхности (например, земной коры) и иных твёрдых планетных тел, разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
