Когда океан теряет силу, Европа дрожит, а джунгли дышат — климат ведёт двойную игру

Ослабление Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) давно называют одной из самых опасных угроз климатической системы Земли. Но свежие исследования показали, что даже у этого тревожного процесса может быть неожиданная положительная сторона.

Угроза климатических переломных точек

Существует несколько критических моментов, после которых климатическая система Земли меняется необратимо. Среди них — коллапс AMOC и деградация тропических лесов Амазонки.

Первое сулит резкие похолодания в Европе, рост уровня моря у берегов США и сбои муссонов в Азии.

Второе грозит утратой огромных запасов углерода, исчезновением уникальных экосистем и изменением климата всего континента.

Долгое время учёные рассматривали эти явления по отдельности. Однако сегодня всё чаще изучают их взаимосвязь: насколько один переломный момент способен ускорять или, наоборот, замедлять другой.

Исследование австрийских климатологов

Группа специалистов под руководством Анники Хёгнер из Международного института прикладного системного анализа в Австрии попыталась разобраться, как именно ослабление AMOC отражается на состоянии Амазонки. Для этого они сопоставили изменения температуры поверхности Атлантики и уровень осадков в регионе за 40 лет — с 1982 по 2022 год.

Картина оказалась неожиданной: охлаждение Северной Атлантики сопровождалось ростом количества дождей над Южной Америкой в засушливые месяцы.

"Сухой сезон — это критический период года, когда водный стресс наиболее высок и могут происходить засухи, и он играет большую роль в стабильности тропических лесов. Именно поэтому можно интерпретировать это взаимодействие между двумя переломными элементами как стабилизирующее", — подчеркнула климатолог Анника Хёгнер.

Роль Карибского струйного течения

Механизм оказался связан с усилением Карибского низкоуровневого струйного течения — потока воздуха, который переносит влагу вглубь континента. В результате в Амазонке выпадало больше осадков именно в сухой сезон, с мая по сентябрь.

По оценкам исследователей, такой эффект компенсировал около 17% общей тенденции к иссушению тропических лесов, наблюдавшейся в последние десятилетия. Это помогло частично удержать экосистему от перехода в состояние саванны.

Не повод для самоуспокоения

При этом учёные подчёркивают: речь не идёт о долгосрочном спасении Амазонки. Если AMOC продолжит слабеть и в итоге рухнет, последствия будут катастрофическими для всего мира. Более того, подобные "положительные побочные эффекты" никогда не бывают вечными.

"Это беспокоит всякий раз, когда мы находим механизм, которым планета помогает нам смягчать неблагоприятные последствия антропогенного изменения климата. Мы не должны полагаться на то, что Земля будет делать это для нас вечно", — предупредила Анника Хёгнер.

Почему это открытие важно

Главная ценность исследования — в понимании того, что климатические переломные моменты не изолированы друг от друга. Их взаимодействие может быть сложным и неожиданным, а иногда даже временно смягчающим разрушительные тенденции.

Но именно эти связи создают риск так называемых "каскадов переломных моментов", когда один процесс запускает цепную реакцию, ускоряя глобальные изменения.

Для науки это сигнал: необходимо глубже изучать межсистемные связи, чтобы точнее прогнозировать последствия. А для общества — ещё одно напоминание, что полагаться на "саморегуляцию" Земли нельзя.

Уточнения

