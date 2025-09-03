Микроскопические водоросли запускают радиоактивный лифт — металл поднимается всё выше по пищевой цепи

Диатомовые водоросли давно считаются важнейшей частью морской экосистемы, ведь именно они лежат в основе пищевых цепей океана. Однако недавние исследования показали, что эти микроскопические организмы способны поглощать уран, и это открытие вызывает тревогу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Диатомовые водоросли

Ведь если радиоактивный металл оказывается внутри клеток водорослей, он имеет шанс постепенно подниматься выше по пищевой цепи — вплоть до попадания в рацион человека.

Первые вопросы учёных

Исследование провели специалисты Центра им. Гельмгольца в Дрезден-Россендорфе (HZDR). Эксперименты вел французский аспирант Ихуа Хэ в рамках своей докторской по радиохимии, а результаты опубликовали в журнале Scientific Reports.

Химики хотели выяснить, где именно оседает уран — на поверхности оболочки или внутри клеток. Также важно было понять, какие химические связи формируются между тяжёлым металлом и биомолекулами.

"Первый вопрос заключался в том, связывается ли уран только с внешней оболочкой водорослей или проникает внутрь", — сказала химик Сюзанна Закс из Института экологии ресурсов HZDR.

Как проходили эксперименты

Сначала учёные выращивали диатомеи в обычной питательной среде. Затем их помещали в раствор с ураном и через определённые промежутки времени — от нескольких часов до недель — измеряли, сколько металла оставалось в жидкости.

Этот метод позволил не только определить общее количество поглощённого урана, но и проследить изменения с течением времени. После этого образцы исследовали с помощью электронной микроскопии и рентгеновской спектроскопии, чтобы точно установить места накопления вещества.

Уран на поверхности и внутри клеток

Выяснилось, что металл действительно задерживается не только на оболочке водорослей, но и проникает вглубь. Особенно часто он связывался с соединениями фосфора.

Однако точные механизмы до конца не ясны.

"Фосфатные группы, с которыми связывается уран, могут быть частью сахара, белка или даже неорганического вещества", — пояснил микробиолог Йоханнес Рафф из HZDR.

Учёные также использовали флуоресцентную спектроскопию. Анализы показали, что существует два типа связей урана, и их соотношение меняется со временем. Первые дни он в основном фиксируется на поверхности клеток, а уже через три дня — активно проникает внутрь, где формируются новые химические соединения.

Инфракрасная спектроскопия подтвердила: уран связывается как с карбоксильными, так и с фосфатными группами.

Возможные риски для экосистемы

Главная проблема в том, что диатомеи — ключевое звено пищевой цепи. Ими питаются веслоногие рачки, а тех, в свою очередь, поедают рыбы. Так уран начинает подниматься всё выше, вплоть до попадания в организм человека.

При этом металл может поступать в океаны и моря не только из-за атомной энергетики.

"По данным Федерального исследовательского центра сельского хозяйства, ежегодно в Германии на поля вместе с фосфатными удобрениями попадает 167 тонн урана", — отметил Рафф.

Кроме того, добыча редкоземельных и других полезных металлов также сопряжена с риском выброса радионуклидов в окружающую среду.

Что остаётся непонятным

Учёные признают, что многое ещё предстоит изучить. Например, неясно, как влияют на процесс ассоциированные с диатомеями бактерии. Также пока нет ответа, насколько стабильны образующиеся химические связи и могут ли они со временем трансформироваться.

Чтобы разобраться в этом, нужны долгосрочные эксперименты, которые будут длиться не несколько дней, а месяцы и даже годы. Только тогда можно будет оценить, какую реальную угрозу представляет накопление урана в морских организмах.

Уточнения

Ура́н (U лат. Uranium; устар. название — ура́ний) — химический элемент 3-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы третьей группы, IIIB) седьмого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 92.

