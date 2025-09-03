Крошечное падение температуры оборачивалось хаосом — чего ждать при нынешних изменениях климата

В течение нескольких столетий Европа переживала череду социальных кризисов, и нередко их корни уходили не только в политику или экономику, но и в климатические катаклизмы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Извержение вулкана

Учёные пришли к выводу, что извержения вулканов и изменения солнечной активности могли оказать ощутимое влияние на развитие крупнейших исторических событий, включая Великую французскую революцию.

Малый ледниковый период и его последствия

С XIII по XIX век на Северное полушарие обрушился Малый ледниковый период. Температура воздуха снизилась почти на два градуса, осадков стало меньше вдвое, что привело к резкому упадку сельского хозяйства. Урожаи сокращались, а вместе с ними росли цены на хлеб и зерно, что сразу отражалось на жизни миллионов людей.

Исследование историков и климатологов

Учёные из Университета Тулузы сопоставили данные о 140 восстаниях в Европе с записями о солнечной активности, извержениях вулканов и изменениях климата. Дополнительно они анализировали колебания цен на зерно и хлеб, чтобы понять, как именно природные факторы отражались на социальной стабильности.

"Мы изучали, совпадают ли всплески беспорядков с изменениями в окружающей среде и теми вызовами, которые они создают для общества", — пояснил палеоклиматолог Давид Каневски.

Цепочка событий: от вулкана к революции

Результаты показали, что за сильными извержениями, временно охлаждавшими климат, следовал рост социальной напряжённости. Когда температура опускалась всего на 0,6-0,7 °C, количество восстаний увеличивалось почти на одно событие в год. Аналогичный эффект вызывало сокращение осадков.

Но главную роль играли не столько климатические колебания, сколько их влияние на цены на зерно. Резкое удорожание пшеницы и ячменя приводило к дополнительным 1,16 восстаниям в год. Связь была очевидной: неурожай вёл к голоду, а голод — к росту социальной агрессии.

Вулкан Лаки и Французская революция

Особенно ярко эта зависимость проявилась после извержения исландского вулкана Лаки в 1783 году. Тогда в атмосферу выбросилось огромное количество диоксида серы, что вызвало временное похолодание. В последующие годы — с 1788 по 1798-й — в Европе фиксировался пик социальных потрясений, доходивший до 1,4 восстания в год. Именно в этот период началась Великая французская революция.

Почему одни страны справлялись лучше

Однако не все регионы реагировали одинаково. Например, Англия, столкнувшаяся с теми же природными ударами, оказалась более устойчивой к кризису благодаря лучшей системе адаптации и управлению ресурсами.

Это показывает, что климатический фактор был лишь спусковым крючком, а исход во многом зависел от готовности общества и власти реагировать на вызовы.

Скепсис и необходимость новых исследований

Некоторые учёные подчёркивают, что выявленная зависимость не является строгой причинно-следственной связью.

"С такой же вероятностью люди могут впасть в хаос, мигрировать, покончить с собой или сделать что-то ещё в стрессовый период, как и начать восстание", — считает директор Австралийского музея в Сиднее Тим Фланнери.

Подобной позиции придерживается и философ из Университета Нового Южного Уэльса Джереми Мосс, отмечая, что климатические факторы — лишь часть картины. Важно также, какие системы уязвимости формируются в обществе и как оно на них отвечает.

Уроки для будущего

Анализ Малого ледникового периода помогает лучше понять, как изменения климата могут влиять на общество. Если в прошлом даже небольшие понижения температуры приводили к хаосу, то нынешние прогнозы глобального потепления могут означать ещё более серьёзные потрясения.

Как именно человечество справится с этим вызовом, во многом зависит от способности адаптироваться и заранее готовиться к изменениям.



