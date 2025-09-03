Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Часы в доме могут лишать энергии и удачи: главные ошибки в размещении
Китайская кровь в легендарном бренде: какие модели станут базой новой Волги
Крошечное падение температуры оборачивалось хаосом — чего ждать при нынешних изменениях климата
Российских школьников хотят одеть в цвета флага: обсуждается единая спортивная форма
Вьетнам рушит ожидания: как древние традиции и современный хаос сплетаются в одно целое
Взять ипотеку сегодня или подождать год? Ответ удивит даже оптимистов
Ремонт без бригады и бетономешалки: дачные дорожки можно обновить своими руками
Ввезли авто из-за рубежа, а поставить на учёт не можете? Как не стать жертвой мошенников
Лето закончилось — тело в шоке: как вернуть форму и не сорваться

Молнии переписывают правила атмосферы: грозы оказываются тайными фабриками смога

3:57
Наука

Почти никто не задумывается, что обычная гроза способна влиять на воздух, которым мы дышим. Учёные из Мэрилендского университета впервые смогли наблюдать этот процесс напрямую и в реальном времени, используя космическую технику.

Гроза и молния
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гроза и молния

Спутник TEMPO и его возможности

В исследовании применялся аппарат NASA TEMPO (Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution), выведенный на орбиту в 2023 году. Он расположен на высоте около 35 тысяч километров и измеряет уровень загрязнения воздуха над Северной Америкой каждый час.

Однако для эксперимента данные снимались каждые десять минут, что позволило учёным отследить быстрые изменения, которые происходят во время грозы.

"Впервые подобные измерения проведены с такой временной частотой", — сказал профессор атмосферных и океанических исследований Кеннет Пикеринг.

Как грозы формируют загрязнение

Когда молния ударяет в атмосферу, температура достигает экстремальных значений, молекулы азота и кислорода разрываются, образуя оксиды азота. Эти соединения считаются загрязнителями воздуха наравне с автомобильными выхлопами.

Они способствуют образованию озона — вещества, которое в верхних слоях атмосферы защищает нас, но у поверхности превращается в компонент смога.

"На глобальном уровне молнии производят до 10-15% оксидов азота", — отметил профессор Кеннет Пикеринг.

Загрязнение, вызванное грозами, может перемещаться на сотни километров и оказывать влияние на людей далеко от места возникновения шторма. Особенно это заметно летом, когда скорость образования озона увеличивается.

Опасность для здоровья и климата

Приземный озон — один из основных факторов смога. Он усугубляет течение астмы и провоцирует заболевания дыхательных путей. В горных районах, например в Колорадо, влияние гроз на воздух особенно заметно, так как загрязнители дольше задерживаются на больших высотах.

"Для жителей горных регионов это может быть очень важно", — пояснил профессор Кеннет Пикеринг.

Кроме того, оксиды азота, произведённые молниями, могут оказывать сопоставимое воздействие на атмосферу летом, как и выбросы от промышленности и транспорта.

Положительная сторона молний

Несмотря на то, что молнии производят загрязнители, они же запускают химические процессы, которые очищают воздух. При разрядах формируются гидроксильные радикалы — частицы, разрушающие метан, один из самых опасных парниковых газов. Таким образом, молнии одновременно загрязняют и очищают атмосферу.

Новые данные для климатических моделей

Учёные давно знают, что каждая вспышка молнии создаёт в среднем около 250 молей оксидов азота. Но это лишь усреднённая цифра: реальные значения сильно колеблются. С помощью TEMPO исследователи планируют уточнить эти данные и понять, как изменяется "выработка" загрязнителей при разных типах гроз.

"Это исследование даст нам возможность доказать влияние усиления гроз на выбросы", — подчеркнул старший научный сотрудник Дейл Аллен.

Перспективы и практическая значимость

Новые измерения помогут лучше понять, как природные процессы влияют на климат и здоровье людей. В будущем данные TEMPO можно будет использовать для прогнозов качества воздуха. Это особенно важно в условиях роста числа экстремальных погодных явлений и ухудшения экологической ситуации.

"Чем лучше данные, тем точнее прогнозы", — добавил Дейл Аллен.

Уточнения

Смог (англ. smogsmoke "дым" + fog "туман") — чрезмерное загрязнение воздуха вредными веществами, выделенными в результате работы промышленных производств, транспортом и теплопроизводящими установками при определённых погодных условиях.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Садоводство, цветоводство
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Популярное
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов

Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?

Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Последние материалы
Часы в доме могут лишать энергии и удачи: главные ошибки в размещении
Китайская кровь в легендарном бренде: какие модели станут базой новой Волги
Крошечное падение температуры оборачивалось хаосом — чего ждать при нынешних изменениях климата
Российских школьников хотят одеть в цвета флага: обсуждается единая спортивная форма
Вьетнам рушит ожидания: как древние традиции и современный хаос сплетаются в одно целое
Взять ипотеку сегодня или подождать год? Ответ удивит даже оптимистов
Ремонт без бригады и бетономешалки: дачные дорожки можно обновить своими руками
Ввезли авто из-за рубежа, а поставить на учёт не можете? Как не стать жертвой мошенников
Лето закончилось — тело в шоке: как вернуть форму и не сорваться
Россия в выигрыше: пошлины Трампа вызвали парадоксальный рост поставок нефти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.